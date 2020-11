Greifswald

Schlechte Nachrichten für Familien, deren Kinder in den kommenden Jahren eingeschult werden. Die neue Grundschule wird frühestens 2024 fertig und damit ein Jahr später als bisher geplant. Selbst auf eine Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2024/25 will sich die Stadtverwaltung derzeit noch nicht festlegen.

„Aufgrund des gegenwärtigen Planungsstandes ist es zu früh, konkrete Eröffnungszeitpunkte zu benennen“, sagt Franziska Vopel, Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle. Weiter heißt es: „Bei Bauvorhaben dieser Größenordnung können im Planungsprozess oder Bauablauf immer unvorhersehbare Ereignisse eintreten, die zu Bauzeitverzögerungen führen.“ Noch Ende Juli hatte die Stadt fest mit dem Schuljahresbeginn 2023/24 geplant.

Doppelnutzung von Räumen ist fast ausgereizt

„Ein riesiges Problem“ ist diese Nachricht aus Sicht des Bildungsausschussvorsitzenden Erik von Malottki ( SPD). Denn bereits heute müsste die Stadt pro Schuljahr mindestens eine weitere erste Klasse eröffnen, um den Schülerzahlen gerecht zu werden.

Weil der Platz fehlt, werden derzeit zusätzliche Klassen an den drei Grundschulen im Wechsel gebildet, was lediglich über eine Nutzung von Fachräumen als Klassenzimmer möglich ist und über die Nutzung von Horträumen für den Unterricht. Außerdem wird die Klassengröße bis auf ein Maximum ausgereizt.

SPD zweifelt am Engagement der Stadtverwaltung

„Zwei bis drei Klassen kann man vielleicht noch zusätzlich in eine Grundschule stopfen. 2023 sind es dann aber schon fünf und das wird nicht mehr klappen“, sagt Erik von Malottki, der stets deutlich gemacht hat, dass der Schuljahresbeginn 2023/24 der letztmögliche Termin für den Start der neuen Schule sein sollte.

Er ist unzufrieden mit der Planung der Verwaltung und der Kommunikation. „Ich frage mich, ob wirklich alles unternommen wurde, um die Schule so schnell wie möglich fertigzustellen“, so von Malottki. Seine Fraktion hat eine Große Anfrage zum Thema eingereicht. Während der Bürgerschaftssitzung am 16. Dezember sollen dann alle Fakten auf den Tisch.

Containerlösung für künftige Abc-Schützen?

Wo und wie die zusätzlichen Schüler ab dem Schuljahr 2023/24 untergebracht werden sollen, steht derzeit noch nicht fest. „Die Aufstellung einer modularen Lösung und die Nutzung von alternativen zusätzlichen Standorten werden gegenwärtig geprüft“, sagt Franziska Vopel. „Schüler, die 2022 zur Schule kommen, müssen dann drei Viertel ihres Grundschullebens in Containern verbringen“, zeigt sich Erik von Malottki unzufrieden.

Größere Klassen in der Übergangszeit?

Zum Teil lernen derzeit 26 Kinder in einem Klassenverbund an öffentlichen Schulen, auch 28 Kinder wurden in der Vergangenheit bereits zugelassen, obwohl 24 Schüler pro Klasse nach Definition der Stadtverwaltung als pädagogisch sinnvolle Maximalgröße gilt. Dieser Wert orientiert sich an den Standards in anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern.

Steigende Schülerzahlen auf bei den Großen

Entstehen soll die neue Schule an der Scharnhorststraße in der Stadtrandsiedlung. Zusätzlich zur dreizügigen Grundschule sind eine dreizügige Orientierungsstufe und eine zweieinhalbzügige Regionalschule geplant. Denn steigende Schülerzahlen gibt es nicht nur im Bereich der jüngsten Schüler. Auch in den höheren Klassen wird der Bedarf deutlich wachsen.

48 Millionen Euro für den Schulcampus

Der weiterführende Teil wird nach aktuellen Planungen zum Schuljahresbeginn 2025/26 fertig. Die Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen soll nach aktuellem Stand 29 Millionen Euro kosten. Die Kosten für den Regionalschulteil belaufen sich derzeit auf 19 Millionen Euro. „Dies ist eine Kostenschätzung, die durch keine Planung untersetzt und insofern noch nicht definitiv ist“, sagt Vopel.

An der Verlängerten Scharnhorststraße soll das neue Schulzentrum gebaut werden. Quelle: Arno Zill

Viele Gründe für Verzögerung

Die Mitarbeiterin der städtischen Pressestelle nennt eine Vielzahl von Ursachen für die zeitliche Verzögerung. Der Stadtverwaltung ist es demnach nicht gelungen, „bauzeitsparende Vertragsmodelle“ zu schließen. Ziel ist ursprünglich offenbar gewesen, den Schulneubau über ein Gesamtlos als Auftrag zu vergeben. Auch die „hohen Planungs- und Abstimmungsbedarfe“ und die „komplexen Entwässerungsverhältnisse“ nennt Vopel als Grund für die zeitliche Verschiebung, sowie umfangreiche Beräumungsarbeiten, die auf dem Areal der gekündigten Kleintierzüchter erforderlich sind. „Womöglich ist mit Bodenverunreinigungen zu rechnen“, so Vopel weiter.

Parkplatz muss umgeplant werden

Erst während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in der Vorwoche wurde bekannt, dass auch zusätzliche Planungsleistungen erforderlich sind, weil der Schulweg in der ersten Variante als unsicher eingestuft worden ist. Zu den Einwänden im öffentlichen Verfahren zählten auch fehlende Parkflächen und zu wenig Platz für den öffentlichen Personennahverkehr. In der Folge ist die Gesamtfläche für den Schulcampus nun vergrößert worden. Sechs Kleingärtner müssen ihre Grundstücke räumen.

Von Katharina Degrassi