Die Stadtwerke Greifswald haben am Donnerstag auf den Parkplätzen am Bahnhof und auf dem Martin-Andersen-Nexö-Platz je eine Ladestation für Elektro-Autos in Betrieb genommen. Dort ist jetzt das gleichzeitige Laden über zwei Typ 2-Steckdosen mit je maximal 22 kW möglich, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, stehen die Ladestationen auf beschrankten öffentlichen Parkplätzen in jeweils guter Lage zum Stadtzentrum.

30 000 Euro wurden investiert

Nach einer gründlichen Planung und Standortsuche seien im November 2019 die Fördermittel vom Landesförderinstitut M-V (LFI) zugesagt worden. Das Investitionsvolumen für betrage insgesamt gut 30 000 Euro. Davon seien etwa 10 500 Euro (30 Prozent) von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert worden. Die verbleibenden 20 000 Euro hätten die Stadtwerke selbst bereit gestellt.

Insgesamt fünf öffentliche Stationen

Durch die Neueinrichtung dieser Ladesäulen gebe es nun fünf öffentliche Ladestationen in der Stadt, unter anderem vor dem Rathaus und am Freizeitbad. Zu den Öffnungszeiten des Kundenzentrums sei das Laden auch auf dem Parkplatz der Stadtwerke Greifswald in der Gützkower Landstraße 19-21 möglich. Nach Angaben der Stadtwerke sind weitere Standorte für Ladesäulen am Parkplatz Museumshafen und am Möwencenter geplant.

Strom für Auto auch am Eigenheim möglich

Wie es weiter heißt, ist auch das privates Laden für Eigenheimbesitzer bereits gut möglich. Gewerbekunden, die ihren Gästen eine Lademöglichkeit bieten oder die ihre Flotte teilweise umstellen wollen, können sich bei den Stadtwerken beraten lassen.

Kostenloses Tanken ist vorbei

Die zehnjährige Ära des kostenfreien Ladens an ihren Ladestationen haben die Stadtwerke jetzt allerdings beendet. Informationen zum Preis und Laden finden Sie hier.

