Jetzt ist Schluss mit lustig. Die Greifswalder Bürgerschaft hat Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auf Antrag der SPD-Fraktion mehrheitlich beauftragt, das Enteignungsverfahren für die Baderstraße 2 wiederaufzunehmen. Bei dem denkmalgeschützten Gebäude handelt es sich um das Geburtshaus der Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621-1638). Es steht seit Anfang der 1990er Jahre leer. Bemühungen, mit dem Eigentümer Cornelius Siller über eine denkmalgerechte Sanierung und Nutzung ins Gespräch zu kommen, verliefen im Sande.

Bereits im Herbst 2015 hatte die Hansestadt beim Innenministerium MV beantragt, das Haus zu enteignen. Die Enteignungsbehörde bezweifelte damals allerdings, dass dafür hinlänglich Gründe vorlägen, pochte auf mildere Mittel, wie etwa das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot nach Baugesetzbuch. Das Ganze blieb ohne Erfolg. 2019 schließlich kam es zu intensiven Verhandlungen mit dem Eigentümer – ein Lichtblick in der Geschichte. Ziel war weiterhin eine Sanierung. Die Stadt bot Hilfe an, behielt sich aber per Beschluss die Option offen, den Weg der Enteignung zu gehen, sollte nichts passieren.

Keine Zusammenarbeit möglich

„Der Worte sind genug gewechselt. Man kann mit dem Mann nicht reden, er verweigert jede Zusammenarbeit“, sagt SPD-Fraktionschef Andreas Kerath und fordert daher, das Enteignungsverfahren wieder aufzunehmen. Ähnlich sieht das Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger: „Das Fass ist voll. Es ist nichts voran gegangen. Deshalb gehen wir jetzt die Schritte der Vorlage, die wir vor zwei Jahren beschlossen haben.“

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild betont: „Sanieren geht vor Spekulieren. Was Siller mit seinem Haus macht, geht gar nicht.“ Allerdings bezeichnete er die Grünen-Beschlussvorlage als „Schaufensterantrag“, dem die CDU letztlich nicht zustimmte. Denn der Antrag sei bereits Beschlusslage von 2019 und damit „doppelt gemoppelt“, so Hochschild.

Sibylla-Schwarz-Zentrum als Ziel

Wie lange sich das Prozedere nun hinzieht – völlig offen. Dabei gab es zwischenzeitlich berechtigte Hoffnungen, dass sich etwas dreht: Im Frühjahr 2019 verhandelten auch Vertreter des 2013 gegründeten Sibylla-Schwarz-Vereins intensiv mit dem Eigentümer. Konkret ging es um die künftige Nutzung des Hauses. Die Gespräche gipfelten am 8. Juni 2019 in einer gemeinsam unterzeichneten Absichtserklärung. Demnach sollte zwischen Siller und dem Verein ein langfristiger Mietvertrag über das gesamte Haus geschlossen werden. Die Kosten der Sanierung sollte der Eigentümer übernehmen.

Der Verein hatte vor, in der Baderstraße 2 ein Sibylla-Schwarz-Zentrum zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur zu etablieren. Laut Plan sollten nicht nur Veranstaltungen stattfinden, sondern auch ein Sibylla-Schwarz-Lesearchiv eingerichtet werden. Im vorigen Jahr hingegen verkündete der Verein, der sich vom Handeln des Oberbürgermeisters enttäuscht zeigte, nur noch an einem Präsentationsraum im Erdgeschoss des Hauses interessiert zu sein.

Von Petra Hase