Greifswald

Seit genau zwei Jahren ist Kirchenmusikdirektor Professor Jochen Modeß im Ruhestand. Aber bisher gibt es keinen Nachfolger, obwohl die Uni im Frühjahr 2019 drei Wunschkandidaten für den in Mecklenburg-Vorpommern einzigartigen Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Chorleitung nominierte. In aller Regel wird zunächst der Erstplatzierte berufen. Aber das Bildungsministerium hat bislang noch keinen Nachfolger bestimmt, so Sprecher Henning Lipski auf Nachfrage.

Berufungsverhandlungen für die Professur

Aber wenn alles gut läuft, dann wird die Chorleitungsprofessur zum Sommersemester 2021 wieder besetzt. „Die Berufung ist erfolgt“, so Unisprecher Jan Meßerschmidt. Der Berufung folgen dann die Verhandlungen über die Ausstattung. Wird man sich nicht einig, könnte die Nummer zwei der Liste berufen werden. Das letzte Wort hat Schwerin.

Anzeige

Probleme wegen katholischen Bewerbers?

Offenbar sind die offiziell nie bestätigten Probleme wegen einer katholischen Religionszugehörigkeit des Ausgewählten gelöst. Denn der Professor bildet Kantoren aus, darum ist die Nordkirche zu hören, was mit Schreiben von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt auch erfolgt ist. Kantoren müssen evangelisch sein.

Professor ist auch Kantor am Dom

„Mit der Stelle verbunden ist das Amt der Domkantorin/des Domkantors und damit die Leitung des Greifswalder Domchores sowie weiterer universitärer Ensembles. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber hat zugleich die künstlerische Leitung der Greifswalder Bachwoche inne“, heißt es in der Stellbeschreibung.

Bachwoche läuft bestens

Echte Probleme für die Kirchenmusik in Greifswald gab offenbar in den letzten beiden Jahren nicht. Die Landeskirchenmusikdirektoren der Nordkirche Prof. Frank Dittmer ( Greifswald), Hans-Jürgen Wulf ( Hamburg) und Prof. Schneider als Direktor des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaften wirkten als Interimsintendanten der Bachwoche. „Das Programm der Bachwoche steht bereits weitgehend“, sagt Dompfarrer Tilman Beyrich.

Die Professur vertritt im nächsten Semester Christian Domke, Kantor der Schweriner Paulskirche. Domorganist Frank Dittmer leitet unter anderem auch den Domchor.

Von Eckhard Oberdörfer