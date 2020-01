Greifswald

Eine kleine Staubschicht liegt auf der alten Werkbank im Heineschuppen, daneben steht ein verstimmtes Klavier, ein Kickertisch steht im Raum. „Ja, ein bisschen was machen muss man noch“, sagt Jens Hasselmann. „Aber das bekommen wir schon hin.“ Das Gebäude sei jedenfalls großartig für ein Theater geeignet, allein das Fenster hinter der Bühne, schwärmt er über seine Entdeckung: „draußen sieht man nämlich auf den Museumshafen. Und es gibt keinen besseren Standort für ein maritimes Theater.“ Denn das ist es, was der 55-jährige Hasselmann hier etablieren will: Eine maritime Spielstätte mit knapp hundert Plätzen für Musik und Schauspiel, gesellige Abende im Barbereich und Veranstaltungen. Das Projekt ist auf den Namen „ Theaterwerft“ getauft.

„ Werften und Theater haben viel gemeinsam, ich finde, das passt unglaublich gut“, sagt er. „Es geht um das Bauen von Schiffen bzw. Stücken, das Restaurieren, Umgestalten – und in beiden Fällen um jede Menge Handwerk.“ Hasselmann weiß, wovon er spricht. Nicht nur dass er eine familiäre „Vorbelastung“ mitbringt – der Vater war 40 Jahre lang Tontechniker beim Berliner Ensemble – er ist auch Theatertischler und hat eine Ausbildung zum Schauspieler und Musiker bei der Generaldirektion Komitee für Unterhaltungskunst erhalten. Seit 1987 ist er auf den Theaterbrettern unterwegs, musizierte mit Max Raabe auf der Volksbühne, kann auf 150 Vorstellungen seines Theaterstücks „Der alte Mann und das Meer“ mit Horst Janson zurückblicken und stellte mit dem Kultursommer am Kap ein eigenes Veranstaltungsformat auf die Bühne.

Auf dem Klavier liegt ein Gedichtband des Autors Heinrich Heine. Die Werft ist aber nach dem ersten Betreiber der Tischlerei benannt. Der Regisseur und Schauspieler Jens Hasselmann eröffnet im März die Theaterwerft im Heineschuppen. Quelle: Anne Ziebarth

Auch bei der Theaterwerft ist man froh über den Neuzugang. „Wir haben den Heineschuppen vor einigen Jahren saniert, um eine multifunktionelle Halle zu schaffen, gerade für den Kulturbereich“, erzählt Karsten Burwitz. „Wir hatten zunächst auch viele Veranstaltungen, es gab bei Konzerten allerdings Probleme mit der Lautstärke und den Anwohnern.“ Jetzt habe man eine neue Soundanlage, die besser auf die Raumsituation angepasst ist. Und das Theater würde ja auch nicht bis Mitternacht gehen. „Wir waren vom Konzept begeistert“, sagt Burwitz stellvertretend für die Vereinsmitglieder. „Jetzt kann hier wieder etwas mehr Leben einkehren.“

„Ich bin mit meiner Freundin im August nach Leist gezogen“, sagt Jens Hasselmann. „Mir war von Beginn an klar, dass ich auch in Greifswald Theater machen will. Ich will ja hier ankommen.“ Auf die Museumswerft sei er mehr oder minder durch Zufall gestoßen. „Ich bin spazieren gegangen und habe Plätze gesucht, an denen ich gerne bin“, erzählt er. „Als ich die Museumswerft entdeckt habe, war ich sofort hin und weg.“ Nach einem Gespräch mit den Mitgliedern des Vereins Museumswerft wurde klar, dass sowohl die Kinderwerft bestehen bleibt als auch das Kino auf Segeln, und dann ging es schnell. Man einigte sich, und: „im März soll es losgehen.“

Maritimes Theater bedeutet bei Hasselmann mehr als Matrosenhemd und Möwenmotiv, fast alle seine Veranstaltungen beschäftigen sich mit der manchmal merkwürdigen Wirkung des Meeres auf den Menschen, sei es nun in Ibsens „Die Frau vom Meer“, der Revue „Butter bei die Fische“ oder auf der CD „Hallo, Rügen“, bei der er gemeinsam mit Marie-Luise Gunst als „Tonabnehmer“ jeder Region auf der Insel ein ganz persönliches Liebeslied singt.

Noch ist das Theater nicht zu erkennen. Vor der Doppeltür wird einmal die Bühne stehen, im Saal finden knapp hundert Zuschauer Platz. Quelle: Anne Ziebarth

Beginnen will Hasselmann am 13. März mit dem Stück „Ostseestrand und Seelenklempner“, einer Komödie. Eine großzügig gesponserte Reise des Sohnemanns für die Eltern entpuppt sich als Geschenk mit Haken: Im Sommerurlaub inklusive ist eine Paartherapie. „Ich möchte, dass die Menschen Freude haben im Theater“, sagt er. „Das bedeutet ja nicht, dass ich keine ernsthaften Stücke auf die Bühne bringe. Nachdenken kann ja auch Spaß machen. Selbst Weinen kann schön sein. Aber Lachen noch mehr.“ Weiter geht die Spielzeit mit dem Stück „Novecento – die Geschichte vom Ozeanpianisten“, in dem ein Findelkind auf einem alten Ozeandampfer aufwächst und sich dort zu einem bedeutenden Jazzpianisten entwickelt.

Kurz darauf, die Premierentermine stehen noch nicht fest, geht das dritte Stück an den Start: „Irish Coffee“. Das turbulente Zweierstück rund um einen One-Night-Stand auf einem Dubliner Parkplatz lebt nicht nur von seinen witzigen Dialogen, sondern auch von den Melodien und Liedern. In fast allen Stücken des Regisseurs Hasselmann wird musiziert, es gibt kaum ein Seiteninstrument, was Hasselmann nicht spielen kann – von der Mandoline bis zur Irish Bouzuki.

Bis das Banjo aber in der Theaterwerft erklingt, ist noch eine ganze Menge Arbeit angesagt. „Ich habe einiges an Sound- und Lichttechnik vom Kultursommer auf Rügen“, sagt er. „Was mir aber hier in Greifswald noch fehlt, ist Manpower.“ Gesucht werden also Menschen jeglichen Alters, die ehrenamtlich mithelfen wollen, das Theater auf die Beine zu stellen und dafür auch ein Teil des Theaters werden. „Nicht Hand für Koje, sondern Hand für Kultur sozusagen“, meint Hasselmann. „Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit Licht und Tontechnik auskennt oder jemanden, der mir bei der Website hilft oder beim Austragen der Flyer. Ich bin für jede Anregung offen.“ Kontaktdaten auf der Facebookseite der Theaterwerft.

