Auf der Bühne gibt es Techno-Musik, Feuerwerk, eine Laser-Show und ausgefallene Hippie-Kostüme. Und selbst der Einblick in das spannende Leben einer Influencerin fehlt nicht. Und dann fallen sogar noch alle Hüllen. So war die Premiere des Dramas „Nora“ von Henrik Ibsen in Greifswald.