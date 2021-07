Greifswald: Nordischer Klang überzeugt trotz Sitz-Konzert

Greifswald

Klänge von Jazz & Soul hallen mit groovigen Elementen durch den Hof und wechseln sich mit sanftfühligen Melodien ab, sobald die Kora – ein westafrikanische Stegharfe – erklingt: Angekündigt war das schwedisch-senegalesische Duo Sousou & Maher Cissoko aus Greifswalds Partnerstadt Lund als eine der beliebtesten Weltmusik-Bands Schwedens.

Mit ihren Songs, deren Texte verschiedene Sprachen umfassen, verzauberten sie am Sonnabend beim zweiten Konzert des diesjährigen Nordischen Klangs auf dem Innenhof des Unihauptgebäudes die Greifswalder – und waren selbst sichtlich erfreut, wieder auf der Bühne stehen zu können. „Es ist großartig, wieder ein Publikum zu haben. Es ist viel besser als ,Facebook Live’“, sagte Sängerin Sousou Cissoko während des Auftritts und strahlt über das ganze Gesicht.

Westafrikanische Stegharfe mit 22 Saiten

Das Markenzeichen der Musiker ist die Kora, die mit beiden Händen gezupft wird. Maher Cissoko wurde das Instrument buchstäblich in die Wiege gelegt. Er stammt aus einer Familie berühmter Kora-Instrumentalisten aus dem Senegal. In der Regel besteht die Kora aus einem halben Kürbis, der mit Kuhhaut umspannt wird. Doch Maher Cissokos 22-saitiges Instrument, dass er mit vier Fingern bespielt, sei zu Hundertprozent vegan, erklärte der Sänger. Sousou Cissoko gehört zu den wenigen Frauen, die die Kora beherrschen.

Der Auftritt des Duos, der um einen Bassisten und einen Schlagzeuger erweitert wurde, fand als Sitz-Konzert statt. Doch manchen der rund 150 Zuschauern fiel es sichtlich schwer, insbesondere bei den groovigen Song-Elementen auf den Stühlen sitzen zu bleiben. Zum Ende des etwas über einstündigen Konzertes, zog es einige Besucher an den Rand, um dort etwas zu tanzen.

Die Freude, dass der Nordische Klang und somit auch Konzerte in diesem Jahr wieder live stattfindet, war bei den Besuchern groß. Dass es sich um ein Sitz-Konzert handelte, trübte die Stimmung im Wesentlichen nicht. „Wir sind sehr froh, dass wir überhaupt wieder so ein Live-Erlebnis haben können“, sagte Hubert Schwarz. Besser hätte es der Galerist aus Greifswald jedoch gefunden, wenn alle einen Stehplatz bekommen hätten. „Aber wir sind dankbar für alles, was stattfindet.“

Besonders angetan war Besucherin Jelena Engler von der Bühnenpräsenz und der Kommunikation des Künstler-Duos mit dem Publikum. Auch wenn die Stimmung durch das Sitzen etwas verhaltener war, wie sie sagte, hätte sie Lust, auch die anderen Konzerte des diesjährigen Nordischen Klangs zu besuchen.

Spotan fanden auch Jeannine und Barry Struck den Weg zum Auftritt des Duos. Sie verzichteten von Beginn an auf Sitzplätze und tanzen am Rand des Konzertes zu den afrikanisch angehauchten Beats. „Wir fanden es ganz toll. Ich habe vorher noch nie eine schwedisch-senegalesische Band gesehen. Zum Rhythmus konnte man sehr schön tanzen“, erzählt die Berlinerin, die gemeinsam mit ihrem Mann Verwandte in Greifswald besucht.

Das Konzert fand unter freiem Himmel auf dem Innenhof des Uni-Hauptgebäudes statt. Quelle: Christin Lachmann

Erster größerer Auftritt seit der Pandemie

Und was sagt die Band selbst zum Sitz-Konzert? Auch wenn er den Auftritt sehr genossen hat, wie Maher Cissoko sagte, gebe es im doch etwas mehr, wenn die Leute zu ihrer Musik auch tanzen können: „Aber es war trotzdem für mich ein wundervolles Gefühl, überhaupt wieder vor einem Live-Publikum zu spielen. Das hat mir sehr gefehlt. Ich verstehe auch, dass die Pandemie noch nicht so viel zulässt.“

Es war nicht nur der erste Auftritt des Duos in Greifswald, sondern auch der erste seit August 2019 in dieser Größe, erzählt Sousou Cissoko. Denn wegen der Pandemie gaben die Künstler in den vergangenen Monat meist nur Wohnzimmer-Konzerte, die ins Internet gestreamt wurden. Umso schöner fand es auch Sousou Cissoko, dass der Auftritt trotz Sitz-Konzert wieder live stattfinden konnte.

Vom 13. bis 30. August finden beim diesjährigen Nordischen Klang weitere zwölf Live-Konzerte statt. Rund 50 Künstler aus Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Norwegen und Schweden beteiligen an dem Festival. Das vollständige Programm gibt es auf der Homepage www.nordischerklang.de