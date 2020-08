Greifswald

Wie unterschiedlich doch die Perspektiven auf die Schonerbrigg „Greif“ ex „ Wilhelm Pieck“ sind: Im Zusammenhang mit der OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ haben wir Leser gefragt, welche Erinnerungen sie mit dem 69 Jahre alten und inzwischen stark sanierungsbedürftigen Schiff verbinden. Zwei Leser denken an Feiern – verbinden aber damit ganz gegensätzliche Emotionen.

Bevor es auf die erste Fahrt mit dem Segelschulschiff ging, stand zunächst ein zweiwöchiges Trockentraining an Bord an, wie sich Frank Ziller aus Ribnitz-Damgarten erinnert. Der heute 69-Jährige begann am 12. September 1966 seinen Lehrgang als Kursant auf der „ Wilhelm Pieck“. „Ich war noch keine 16 Jahre alt und bin womöglich der jüngste eingeschriebene Kursant auf dem Segelschulschiff.“

Gratulationen ohne Bier – Alkoholverbot an Bord

Zunächst sei es darum gegangen, Leinenbelegung und Segelnamen auswendig zu pauken und die Navigation zu erlernen. Am 26. September 1966 stach er dann mit der Schonerbrigg in See, wo er auch mitten auf dem Wasser seinen 16. Geburtstag erlebte, allerdings eher in der trockenen Variante. „In einer meiner ersten Wachen gratulierten mir dann meine Kameraden zum Geburtstag und das ohne Bier, denn Alkohol war an Bord streng verboten.“

Die Fahrt auf der Schonerbrigg habe er damals kaum erwarten können. „Ich komme aus Dresden und das Wasser der Elbe hatte mich schon als kleiner Junge immer angezogen“. Dort habe er sich auch die ersten Süßwasserbeine antrainiert. Später habe er seinen Kindheitstraum wahr gemacht und sei als Offizier bei der Deutschen Seereederei (Handelsflotte der DDR –Anm. d.Red.) gefahren. „Heute bin ich Rentner und genieße das Träumen von alten Zeiten.

Rauschende Party mit viel Musik und Lichtillumination

Ganz andere Erinnerungen an die „ Wilhelm Pieck“ hat der Wahl-Hannoveraner Rudolf Schwarzenberg, der im Jahr 1985 als Zehnjähriger vom Strand von Loissin aus das Schiff auf der anderen Seite der Dänischen Wiek bestaunte. Dort, in der Bungalowsiedlung, waren er und seine Eltern – sein Vater war Pastor in Leipzig – zu Gast bei einem befreundeten Pastorenpaar. „Auf der ‚ Wilhelm Pieck‘ fand eine rauschende Party statt, mit viel Musik und Lichtillumination. Wahrscheinlich haben sich die SED-Ost-Bonzen zu diesem Zeitpunkt die fetten Broiler und nen Rotkäppchen-Sekt reingeschoben“, so der heute 45-Jährige.

Damals als Zehnjähriger habe er die Szenerie und helle Beleuchtung noch bewundert, rückblickend als widerlich und befremdlich empfunden. Im Jahr 1988 siedelte er mit seinen Eltern, die anderen Menschen bei der Flucht aus der DDR halfen, in den Westen über.

Regelmäßiger Urlaub in Loissin

Zu Loissin hat seine Familie noch heute eine Verbindung. Sein Vater habe dort ein Haus gekauft, regelmäßig sei er mit seinen Kindern zum Urlaub dort, berichtet Schwarzenberg. Auf dem Schiff, das seit 1991 den Namen „Greif“ trägt, sei er bislang noch nie gewesen. „Aber vielleicht beim nächsten Mal“, so der Hannoveraner.

Das 1951 auf der Warnowwerft in Rostock gebaute und seit 1954 in Greifswald liegende Segelschulschiff ist neben der „ Gorch Fock (II)“ das letzte aktive Berufssegelschiff in Deutschland. Es wurde im Juli als Denkmal von nationaler Bedeutung anerkannt.Wegen massiver Schäden muss das Schiff aufwendig für rund 3,5 Millionen Euro saniert werden.

