Greifswald

Es war das zweite Mal, dass Andy die Feiertage im Greifswalder Obdachlosenhaus verbrachte. Geplant war das nicht. Denn eigentlich wünscht sich der 44-Jährige nichts anderes als einen Rückzugsort in den eigenen vier Wänden.

Seit mittlerweile fast zwei Jahren lebt Andy in dem orangefarbenen Flachbau am Gorzberg. Privatsphäre gibt es dort kaum. Mit einem weiteren Bewohner teilt er sich das Zimmer, das mit dem nötigsten ausgestattet ist. Wer in so eine Einrichtung kommt, müsse Abstriche machen, sagt Andy nüchtern: „Es ist eben kein Hotel.“

Anzeige

Obdachlos und Harzt-4-Bezug erschweren Wohnungssuche

Tatsächlich soll das Obdachlosenhaus, das von der Volkssolidarität betrieben wird, eine vorübergehende Notlösung sein. Doch für einige Menschen ist die Einrichtung mittlerweile zu einer Daueradresse geworden. Bei Andy schwindet die Hoffnung auf eine eigene Bleibe immer mehr. Zwischen 25 und 30 Absagen habe er bereits kassiert, sagt er. Mit dem Argument, das Objekt sei bereits vermietet, wurde er schon oft vertröstet. „Ich habe mich auf eine Wohnung von Bekannten beworben, die umziehen wollten. Da wurde mir dann auch gesagt, dass die schon vermietet ist, obwohl sie noch nicht mal umgezogen waren.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Enttäuschung bei Andy ist mittlerweile groß. Warum er keine Wohnung findet, dafür gebe es verschiedene Gründe, ist sich der Obdachlose sicher. Aktuell lebt er von staatlicher Leistung. Allein diese Tatsache erschwere die Wohnungssuche, sagt er. „Ich habe mich auf Gästewohnungen beworben. Von vielen Betreibern habe ich gehört, dass sie keine Hartz-4-Empfänger wollen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben.“ Auch seine aktuelle Adresse, die des Obdachlosenhauses, würde ihm im Weg stehen: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele keine Lust haben, sich mit der Adresse auseinander zu setzen. Sie haben ein Bild, das ist festgefahren. Ändern kann man das nicht.“

Festanstellung soll Chancen verbessern

Andys Leben war geprägt von Drogen und Gewalt. Er spricht offen darüber, auch weil er durch eine Langzeittherapie seit 2002 clean ist. Als stellvertretender Nachtschichtleiter hatte er in einer Berliner Supermarktkette eine Festanstellung sicher. Für die große Liebe ließ er sein Leben zurück und zog nach Greifswald. Doch die Beziehung zerbrach kurzer Zeit später. Seither lebt er im Obdachlosenhaus. Die vergangenen Monate nutze er und begann eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Bald wird er diese abgeschlossen haben. Es fehle nur noch die mündliche Prüfung. Andy hofft, dass sich seine Chancen verbessern, sobald er eine Festanstellung sicher hat.

Ein- und Zwei-Raumwohnungen schnell vergriffen

Die Mitarbeiter des Obdachlosenhauses versuchen, die Bewohner bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Das sei allerdings nicht immer einfach, sagt Ilona Martens, die das Obdachlosenhaus seit 2010 leitet.

Ob die vorübergehende Adresse der Bewohner oder Vorurteile gegenüber wohnungslosen Menschen bei der Suche eine Rolle spielt, darüber kann Martens nur spekulieren. Der Wohnungsmarkt in der Hansestadt lasse nur wenig Spielraum zu, sagt die Leiterin. Besonders Ein- oder Zwei-Raum-Wohnungen seien schnell vergriffen. Zudem leben die meisten Bewohner des Obdachlosenhauses von Hartz 4. Das Amt wiederum übernimmt aktuell für eine alleinstehende Person lediglich etwa 350 Euro für die Miete. „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man für das Geld überhaupt eine Wohnung findet“, fügt Andy hinzu.

Trotz Krise spendeten die Greifswalder für das Obdachlosenhaus

In den vergangenen Monaten blieben viele Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen und waren nur telefonisch erreichbar. Auch das habe die Wohnungssuche erschwert, sagt die Ilona Martens. Die Pandemie beeinflusste auch das Zusammenleben im Obdachlosenhaus. Abstand und zusätzliche Hygienemaßnahmen waren auch dort die prägenden Begriffe im vergangenen Jahr.

Vom Rotary-Club Caspar David Friedrich bekam das Obdachlosenhaus eine neue Waschmaschine und eine neue Mikrowelle. Quelle: Christin Lachmann

Aus dem Gedächtnis der Hansestädter wurde das Obdachenlosenhaus nicht gestrichen. Trotz der Krise konnten sich die Bewohner über etliche Spenden freuen. Vom Rotary-Club Caspar David Friedrich gab es sogar eine neue Waschmaschine und eine neue Mikrowelle. Obwohl die Hoffnung auf eine eigene Bleibe mit Dingen wie diesen bei Andy langsam schwindet: Resignieren kommt für ihn nicht infrage. Er wird weiter nach einer Wohnung suchen.

Von Christin Lachmann