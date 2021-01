Greifswald

Durchschlafen war in dieser Nacht unmöglich. „Der Regen“, erklärt Frank Klawitter. Der Obdachlose sitzt in einer gelben Regenjacke auf einer Bank am Mühlentor und wärmt sich die Hände. Sein Weihnachtsfest sei gut gewesen, er hatte Besuch. „Mir wurden auch Braten und Kartoffeln mitgebracht und mit einer Familie habe ich hier Kaffee getrunken. Das war schön.“

Der 59-Jährige hat dort auf seiner Bank seinen Alltag aufgebaut. Leben will er aber lieber woanders. Kurz vor Weihnachten erreichte ihn ein Hilfsangebot: Es könnte das Ende seiner zwei Jahre auf der Straße sein. „Bis zum Frühjahr haben mein Betreuer und ich Zeit, dann wird die Wohnung frei“, blickt er voraus. „Das Geld für die Miete und Kaution ist da. Ich habe es von der Rente zusammengekratzt.“

Privatmann will Obdachlosem helfen

Doch ob es so schnell und reibungslos läuft, wie Klawitter hofft, steht nicht fest. Er möchte in oder nahe der Altstadt bleiben. Woanders wolle er nicht hinziehen, sagt der gebürtige Greifswalder. Seine Geschichte hatte er der OSTSEE-ZEITUNG erzählt, woraufhin Leser in Anrufen sowie Kommentaren im sozialen Netzwerk Facebook ihr Mitgefühl ausdrückten. Eine Wohnungsvermittlung scheiterte am Widerstand des Vermieters. Auch Jürgen Maaß (71) war der Mann auf der Bank schon länger aufgefallen, der seinen Platz sauber hält, Passanten grüßt und freundlich auftritt.

Nach dem Artikel in der OZ dachte er sofort an Klawitter, weil ein Bekannter seine Wohnung in der Innenstadt verlässt. Maaß suchte das Gespräch und vermittelte den Kontakt. „Wir wünschen uns für Herrn Klawitter, dass er von der Straße wegkommt und mit der neuen Wohnung eine Perspektive hat“, sagt der Rentner. Ob ein Mietvertrag zustande kommt, entscheidet sich mit einem weiteren Akteur und den Gesprächen mit allen Beteiligten in der kommenden Zeit. Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG, will helfen. Denn grundsätzlich müsse in Deutschland niemand auf der Straße leben, ist er überzeugt.

Sozialträger als Mieter?

„Wir sind in diesem Fall daran interessiert, dass ein Sozialträger wie beispielsweise das Kreisdiakonische Werk als Mieter der Wohnung auftritt. Wichtig zu verstehen ist, dass es hier um eine Übergangszeit geht. Anschließend könnte ein dauerhaftes Mietverhältnis entstehen“, erklärt Adomeit. Das Kreisdiakonische Werk konnte sich auf OZ-Nachfrage nicht äußern, weil der Leiter der zuständigen Tagesstätte nicht erreichbar war.

Ein früheres Angebot der WVG lehnte Klawitter bei einem Gespräch an seiner Bank ab, sagt Eric Guse (41), Betriebsleiter des Sozial- und Pflegedienstes „Sophi“. Über dieses Tochterunternehmen wollte die WVG eine Gästewohnung organisieren. „Wir bleiben gesprächsbereit und könnten, falls alle Anforderungen erfüllt sind und Herr Klawitter es möchte, auch als Pflege- und Sozialdienst in einer Häuslichkeit aktiv werden“, so Guse.

Fünf Jahre Obdachlosenheim, dann Straße

Klawitter bestätigt das Angebot. Er hat es abgelehnt, weil er und die WVG in der Vergangenheit Ärger miteinander gehabt hatten. Eine Garantie, dass die Wohnung in der Innenstadt liegt, gab es zudem nicht. Aber die Wohnung, die ihm Jürgen Maaß vermittelte, liegt im Bestand der WVG und im richtigen Stadtteil. „Man kann es drehen und wenden, diese Wohnung möchte ich haben“, so Klawitter.

Er war auf der Straße gelandet, nachdem er über fünf Jahre im Obdachlosenhaus gelebt hatte – zunächst in Eldena, dann am Gorzberg. Er sagt, dass er sich dort nicht wohlgefühlt habe und bestohlen worden sei. Die Einrichtung konnte solche Vorfälle auf OZ-Nachfrage nicht bestätigen. Er zog freiwillig aus, will bis heute nicht zurück und fand keine neue Wohnung, weil er einen negativen Schufa-Eintrag hat. Da war er seit Jahren arbeitslos. Mit 35 Jahren streikte der Körper des gelernten Tiefbauers. Heute ist sein Sprunggelenk kaputt, die Hüften sind operiert, sein Einkommen stammt aus einer Erwerbsminderungsrente.

In die Schulden gerutscht

In die Schulden geriet Klawitter, weil ihm Kosten für Wohnungssanierungen in Rechnung gestellt wurden, die er nicht zahlen konnte. In der Vergangenheit habe er in seinen Wohnungen teilweise ziemlich chaotisch gelebt, gibt er zu und nennt es Messieverhalten. Mit dem Begriff werden Personen beschrieben, die viele Gegenstände ansammeln, von denen sie sich nicht trennen wollen. „Aber diese Zeiten sind vorbei“, stellt er klar. Er habe dazugelernt, lebe sauber und ordentlich.

„Ich sammle nicht mehr. Ich bekomme auch hier Sachen, die ich nicht gebrauche. Alles was für mich unnütz ist, gebe ich weiter, zum Beispiel an die Caritas oder den Umsonstladen. Ich lebe hier auch nur mit dem Notwendigsten und komme damit gut klar.“ Schulden seien kein Hinderungsgrund für eine Zusammenarbeit, solange die Bereitschaft bestehe, diese Schulden Schritt für Schritt zu begleichen, sagt Klaus-Peter Adomeit.

Ingo Heger weiß, wie beschwerlich der Weg aus Notlagen in ein neues Leben sein kann. Der 62-Jährige ist seit mehreren Jahren Berufsbetreuer, einer seiner Klienten ist Frank Klawitter. „Er ist ein netter und liebenswürdiger Mensch“, sagt Heger. Er unterstützt den Obdachlosen organisatorisch bei Behördengängen und finanziellen Angelegenheiten. Heger darf nur nach Klawitters Vorgaben handeln.

Das Recht, auf der Straße zu leben

Damit Klawitter einen neuen Weg einschlagen kann, braucht es seine Bereitschaft und den Einsatz von Betreuer, Ämtern und Hilfsorganisationen. Er kenne es von anderen Fällen, dass der Weg zurück scheitern kann. „Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben nach seinem freien Willen zu gestalten“, so Heger. „Im Extremfall geht das selbst so weit, dass ein von Gerichten bestätigtes Recht auf Verwahrlosung besteht.“

Erst wenn eine Wohnadresse vorliegt, könne er Mittel wie Wohngeld oder andere Hilfen für seinen Klienten beantragen, erklärt der Betreuer weiter. „Klar ist, dass Herrn Klawitter wegen problematischen Verhaltens in der Vergangenheit nun Hürden bei der Wohnungssuche im Weg stehen.“ Klawitter selbst wolle durchhalten und im Frühjahr in seiner eigenen Wohnung leben. Darauf hofft er. Auf seiner Bank werde er weiter sitzen, dann allerdings nur noch als Besucher. „Ich bin dankbar für all die Leute, die mir mit Spenden und Gesten geholfen haben. Ich habe so viel bekommen, kann aber kaum etwas zurückgeben. Deswegen will ich Danke sagen.“

Von Christopher Gottschalk