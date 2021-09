Greifswald

Wirbel um die Gesellenfreisprechung im Pommerschen Landesmuseum am Freitagnachmittag. Der grüne Oberbürgermeister Stefan Fassbinder wirft der Kreishandwerkskammer vor, Wahlwerbung für den CDU-Ministerpräsidentenkandidaten Michael Sack gemacht und damit gegen die Neutralitätspflicht des Verbandes verstoßen zu haben. Im Gegenzug kritisiert die Greifswalder CDU, dass OB Fassbinder in seinem Grußwort die Gesellen dazu einlud, bei der Stadtverwaltung zu arbeiten.

Hochschild weist Kritik der Wahlwerbung zurück

„Das ist der eigentliche Skandal dieser Veranstaltung“, sagt Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Hochschild ist langjähriges CDU-Parteimitglied, Chef der Greifswalder CDU-Bürgerschaftsfraktion, Mitglied im Kreistag Vorpommern-Greifswald und derjenige, der in seiner Rede die vermeintliche Wahlwerbung für Michael Sack initiierte. Wörtlich sagte er: „Ich als Greifswalder wünsche dem Greifswalder Landrat viel Glück und Erfolg.“ Den Vorwurf der Wahlwerbung weist er zurück. Es sei „abenteuerlich“ in diesen Satz einen Aufruf zur Wahl hineinzuinterpretieren. Sack sei wegen seiner Position als Landrat als einziger Kandidat anwesend gewesen.

Fassbinder weist Gegenkritik zurück

OB Fassbinder sieht das anders. „Wenn man jemandem Erfolg wünscht, möchte man, dass die Person Ministerpräsident wird. Damit das klappt, muss man die CDU wählen“, erklärt Fassbinder auf OZ-Nachfrage. „Ich denke, ein Berufsverband sollte hier neutral sein.“

Und was sagt der OB zum Gegenvorwurf, es sei „mehr als unsensibel“ während seines Grußwortes dazu aufzurufen, die Gesellen könnten sich bei der Stadtverwaltung bewerben, dort würden Handwerker gesucht? „Auch in der Stadtverwaltung arbeiten Handwerker und üben ihr Handwerk aus. Ich kann nichts Schlechtes daran erkennen, die jungen Gesellen darauf aufmerksam zu machen“, antwortet Fassbinder auf seiner Facebook-Seite auf die dort geäußerte Kritik. Der OZ sagte er, er habe lediglich die Attraktivität der Region unterstreichen wollen, indem er darauf hingewiesen habe, dass es zusätzlich zu den vielen Unternehmen in der Region auch Handwerksjob bei der Verwaltung gebe.

Handwerk hat akute Nachwuchssorgen

Hochschild hingegen sieht einen Skandal. Er sei nach der Veranstaltung mehrfach auf die Worte des Oberbürgermeisters angesprochen worden. „Die Stadt soll gefälligst selbst Leute ausbilden, statt die Leute abzuwerben, die die Unternehmen der Region ausgebildet haben“, sagt Hochschild. Überall in der Region habe das Handwerk mit Nachwuchssorgen zu kämpfen, Fachkräfte werden dringend gesucht. Angesichts dieser schwierigen Situation würden die Worte des OB besonders schmerzen. Es sei kein Geheimnis, dass der öffentliche Dienst bessere Gehälter zahlen kann als viele Unternehmen in Vorpommern. „Es wird nicht überall Tarif gezahlt, manchmal sind es eben auch nur ortsübliche Löhne“, so Hochschild. Auf OZ-Nachfrage sagt Fassbinder, dass er seit seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister dafür gesorgt habe, dass die Stadt wieder mehr ausbilde und dies selbstverständlich auch in handwerklichen Berufen erfolgt.

Von Katharina Degrassi