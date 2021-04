Greifswald

Die Arbeitsagentur führt am 8. April (Donnerstag) eine Online-Veranstaltung für Beschäftigte durch, die sich beruflich neu orientieren oder qualifizieren wollen. Beginn ist um 17 Uhr.

„Menschen, die im Berufsleben stehen, aber sich beruflich verändern wollen oder auch müssen, können unser besonderes Angebot nutzen“, so Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. „Wir haben hierfür eine neue Dienstleistung an den Start gebracht: die Berufsberatung im Erwerbsleben. Die Kollegen stellen in der Online-Veranstaltung ihre konkreten Angebote vor“, erklärt er. Wer sich informieren möchte, der meldet sich per E-Mail unter: greifswald.vorankommen@arbeitsagentur.de an. Alle notwendigen Hinweise sowie Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugeschickt.

Mit der Berufsberatung im Erwerbsleben möchte die Arbeitsagentur ganz neue Wege gehen. „Berufsberatung für Jugendliche ist ein seit langem bekanntes Angebot. Für Berufstätige gab es diesen Service bisher nicht“, heißt es in einer Mitteilung. Die Berufsberater entwickeln zusammen mit ihren Kunden neue berufliche Perspektiven und eine konkrete Berufswegeplanung. Das Angebot reicht von Informationen zu Berufsabschlüssen, Studiengängen und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu einem individuellen Coaching zur beruflichen Weiterentwicklung oder auch beim beruflichen Wiedereinstieg nach Familienzeiten.

Der Beratungsbedarf bei den Arbeitnehmern zu diesen Themen ist laut Bundesagentur groß und das nicht erst, seitdem die Corona-Krise den Arbeitsmarkt stark belastet. Neue Technologien, die Digitalisierung und der Trend zur Globalisierung führten und führen zu einem Wandel in der Berufswelt. Die Anforderungen an Arbeitnehmer sowie an eine Arbeitsstelle verändern sich permanent. Berufliche Orientierung und Weiterentwicklung begleiten die Beschäftigten daher ein gesamtes Erwerbsleben lang. Die alte Devise – eine Ausbildung, ein Beruf, ein Betrieb bis zur Rente – funktioniert nur noch selten.

Von OZ