Greifswald: Online-Portal für Kfz-Service defekt

Greifswald

Das Internetportal für digitale Kfz-Dienstleistungen beim Kraftfahrt-Bundesamt funktioniert derzeit nicht. Grund sei eine technische Störung zwischen den Schnittstellen des Portalanbieters, der Greifswalder Stadtverwaltung sowie dem Datenverarbeitungszentrum MV, informierte die Stadtverwaltung.

Über das Portal kann man sein Fahrzeug online anmelden, ummelden oder abmelden. In den letzten Wochen gab es vermehrt Hinweise von Bürgern, die Online-Zulassungsvorgänge über das Portal nicht abschließen konnten. In diesen Fällen sei ein Vor-Ort-Termin zur Erledigung des Anliegens vereinbart worden, so die Stadtverwaltung.

Weitere Einschränkungen in der Verwaltung

Auch der Bereich Wohngeld/Kultur- und Sozialpass (KuS) im Amt für Bürgerservice und Brandschutz ist aufgrund von personellen Engpässen derzeit stark eingeschränkt. Deshalb können Anfragen sowie Anträge leider nur verzögert bearbeitet werden.

Auch der Bereich Einwohnermeldewesen ist aufgrund von personellen Engpässen innerhalb der Abteilung sowie der personellen Unterstützung des Landkreises Vorpommern-Greifswald wegen der ukrainischen Flüchtlingskrise unterbesetzt. Deshalb können in dieser Woche nur Bürgerinnen und Bürger mit Termin empfangen werden. Das Standesamt ist ebenfalls personell stark eingeschränkt und deshalb telefonisch schlecht erreichbar. Bitte nehmen sie Kontakt per Mail auf (standesamt@greifswald.de). Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Von OZ