Greifswald: Ortsrat Schönwalde I hält an Zenichowski fest

Greifswald

Im Streit um das Kunstwerk auf dem noch zu bauenden Kreisel in der Lomonossowallee beharrt die Ortsteilvertretung Schönwalde I auf ihrer Meinung, eine Stele von Heinrich Zenichowski aufzustellen. In einer Aufforderung an Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) fordern die Ortsräte „eine Erklärung zur vorgesehenen Umsetzung des Bürgerschaftsbeschluss vom 16. Dezember “, sagt Peter Multhauf (für FDP/Kompetenz für Vorpommern/Bürgerliste). Das beschloss am Donnerstag die OTV mit fünf zu zwei Stimmen.

Stadt soll Neuvergabe prüfen

Die Stadt soll nun prüfen, ob das Vergabeverfahren für das Kunstwerk neu gestartet werden kann. Das hatte die Bürgerschaft am 16. Dezember beschlossen. Die Verwaltung betonte, dass das Verfahren ordnungsgemäß verlaufen sei und ein möglicher Neustart auch den Verlust von Fördermitteln mit sich bringe. In diesem Fall sieht der Beschluss vor, zusätzlich zu der Statue auf dem Kreisel in Zusammenarbeit mit der OTV einen geeigneten Ort für die „Maritime Stele“ von Heinrich Zenichowski im Stadtteil zu suchen.

Ausschluss sei unrechtmäßig

Ende November hatte eine Jury aus Mitgliedern der städtischen AG Kunst im öffentlichen Raum sowie Multhauf und dem Ortsratvorsitzenden Ibrahim Al Najjar ( SPD) sich mehrheitlich für die Statue „Heimweg“ der Rostocker Bildhauerin Julia Kausch entschieden. Der Wiecker Heinrich Zenichowski wurde wegen formaler Fehler vom Wettbewerb ausgeschlossen. Aus Sicht der Ortsräte, die Heinrich Zenichowskis Stele mehrheitlich befürworten, war der Ausschluss unrechtmäßig. Beschwerden von Einwohnern gegen den Ausschluss folgten.

Seit rund einem Jahr tobt der Streit. Peter Multhauf wirft der Kulturamtsleiterin Anett Hauswald vor, Zenichowskis Stele verhindern zu wollen. Hauswald verwies stets auf die Rechtmäßigkeit des Verfahrens.

Von Christopher Gottschalk