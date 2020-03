Greifswald: Ortsteilvertreter fordern mehr Sozialarbeiter in Schönwalde I 

Greifswald

Das Image der Freizeitanlage am Dubnaring in Schönwalde I ist angekratzt. Der Sportplatz ist bei Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt, doch scheint er auch Schattenseiten zu haben: So wurde die Freizeitanlage zum Jahreswechsel durch unbekannte Täter beschädigt, einige Anwohner fühlen sich vor allem in den Abendstunden nicht mehr sicher. Die jungen Leute selbst beschreiben den Dubnaring als „Drogenumschlagplatz“.

Die Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt hofft nun mit mehr Sozialarbeitern das Image des Stadtteils wieder aufzupolieren. Dafür reichten die Ortsvertreter in den Ausschüssen Beschlussvorlagen ein, die am Montagabend im Finanz- und Sozialausschuss diskutiert wurden. So soll durch die Verwaltung zum einen geprüft werden, wie mehr Stellen für Streetworker finanziert werden können. Zum anderen will die Ortsteilvertretung, dass der Stadtteil in das Programm „ Soziale Stadt“ aufgenommen wird.

Jugendarbeit : Zuständigkeit liegt nicht bei der Stadt

Zwar schloss sich die Mehrheit der Ausschüsse der Meinung an, dass es mehr Sozialarbeiter in dem Stadtteil geben sollte, doch es bleibt ein Problem: Denn die Zuständigkeit der Jugendhilfe liegt hier nicht bei der Stadt, sondern beim Landkreis Vorpommern-Greifswald. „Der Landkreis ist Träger der örtlichen Jugendsozialarbeit. Die Bedarfsermittlung liegt also dort und nicht bei der Verwaltung“, erklärt Carola Felkl, Abteilungsleiterin für Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses David Wulff ( FDP) sieht die Beschlussvorlagen hingegen „als handwerkliche Schnellschüsse, bei dem der Stadtteil schlechtgeredet wird.“ Dennoch sieht auch er ein Problem in bestimmten Orten des Stadtteils, wie dem Dubnaring und der Martinschule, bei denen es nun fast täglich zu Sachbeschädigungen kommen würde. „Es muss vor Ort in die Arbeit mit den Jugendlichen investiert werden. Es handelt sich ja meist auch nur um eine Handvoll Jugendliche, die man identifizieren kann.“

Anfang Januar zerstörten Unbekannte die neuen Sitzgelegenheiten und die Überdachung auf der Freizeitanlage am Dubnaring. Quelle: Immobilienverwaltung

„Wir wollen nicht mehr, dass der Stadtteil einen schlechten Ruf hat“

Vertreter der CDU wollen den Antrag nicht unterstützen: „Die Verwaltung damit zu beauftragen, die hundertprozentige Finanzierung aller neuen Stellen der Stadt vorzubereiten, widerspricht der gesetzlichen Aufgabentrennung“, so Madeleine Tolani.

Von der Notwendigkeit, mehr Sozialarbeiter einzustellen, rückt Ibrahim Al Najjar, Bürgerschaftsmitglied und OTV-Vorsitzender in Schönwalde I/Südstadt, nicht ab. „Wir haben über 11 000 Einwohner in dem Stadtteil. Es gibt viele Probleme. Wir wollen nicht mehr, dass der Stadtteil einen schlechten Ruf hat. Wir brauchen unbedingt Straßensozialarbeiter. Wir tun uns damit keinen Gefallen, wenn wir sagen, dass es Aufgabe des Landkreises ist“, so der SPD-Politiker. Zudem gebe es weniger Anlaufstellen als beispielsweise im Nachbarstadtteil Schönwalde II, in dem sich das Quartiersmanagement oder das Begegnungszentrum „Schwalbe“ befindet.

„Die Bürgerschaft und die Verwaltung können eine Bedarfsermittlung unterstützen. Natürlich ist es richtig, den Landkreis nicht aus der Pflicht der Mitfinanzierung zu nehmen. Aber auch die Kommunen haben eine Fürsorgepflicht“, ergänzt Tino Höfert, jugendpolitischer Koordinator. Im Sozialausschuss stimmten schlussendlich acht für die Beschlussvorlage, fünf entschieden sich dagegen, eine Stimmenthaltung gab es. Seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2011 gibt es in der Hansestadt zwei Straßensozialarbeiter.

