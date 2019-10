Greifswald: Päckchen-Aktion für Kinder startet Ende Oktober

Greifswald

In weniger als drei Monaten steht Weihnachten vor der Tür. Während sich die meisten Menschen in Deutschland nicht über einen Mangel an Weihnachtsgeschenken beklagen können, sieht das in ärmeren Gebieten Osteuropas wie Moldawien oder Teilen der Ukraine ganz anders aus. „Das Hilfswerk Hoffnungsträger Ost führt auch in diesem Jahr wieder eine Päckchenaktion durch, bei der jeder ein Päckchen nach Wunsch zusammenstellen kann“, informiert Gerhard Sachs von der Greifswalder Baptistengemeinde. Die Sendungen seien für finanziell schlecht gestellte Kinderheime, Schulen und andere Einrichtungen in der ehemaligen Sowjetunion bestimmt und jedes Mal eine große Überraschung für die Kinder.

Die Aktion in Greifswald wird von der evangelischen Freikirche der Baptisten koordiniert, Sammelstellen werden ab dem 28. Oktober eingerichtet. Dann können Menschen, die Kindern in der ehemaligen Sowjetunion etwas gutes tun wollen, ihre Päckchen an folgenden Stellen abgeben: Gemeindehaus der Baptisten (Brüggstraße 5, Sonntag 11 bis 13 Uhr), Im Dom (Montag-Sonnabend 10-16 Uhr, Sonntag 11.30 Uhr bis 15 Uhr), Geschäft Lilly Lyckan (Lange Str 45, Montag –Freitag 10-18 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr), Friseur „HaarScharf“ (Lange Str. 1, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr), Christuskirche (Montag 10 bis 16 Uhr, Dienstag 8.30 bis 11.30 Uhr, Mittwoch 9 -12 Uhr). Spätester Abgabetermin ist der 24. November.

Auch Tipps für den Inhalt eines Päckchens hat Gerhard Sachs Plüschtiere, Spielzeug, Zahnpasta/-bürsten, Schulhefte A4 (kariert), Malstifte und A4-Zeichenblock, Nuss-Nugat-Creme (400 g), Trinkschokoladenpulver, Süßigkeiten, Schokolade, Lebkuchen oder Kekse. Zu jedem Päckchen wird eine Spende von 5 Euro erbeten für Transportkosten und biblische Lektüre in Landessprache. Weitere Informationen von Gerhard Sachs unter der Telefonnummer 03834/8354433 oder per mail an gerhardsachs@gmx.de .

Von OZ