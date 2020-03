Greifswald: Pautzingers Puppenbühne kommt als Online-Show ins heimische Wohnzimmer

Greifswald

Kurz nach seinem letzten Auftritt im Kulturhaus erreichte ihn die Mitteilung. Ab Montag werden alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, hieß es vor knapp zwei Wochen. Für Greifswalds bekanntesten Zauberkünstler und Berufsclown Holger Pautz bedeutete diese Nachricht vor allem eines: Schluss mit lustig. Alle geplanten Auftritte, Shows und Projekte mussten abgesagt werden.

Acht bis zehn Folgen der Online-Puppenshow sind geplant

„Es ist furchtbar. Ich hänge sehr an meinem Job und kann das, was ich am liebsten mache, nun nicht mehr ausfüllen“, sagt der 25-Jährige heute. Die ersten Tage nach dem Shutdown in Greifswald seien frustrierend gewesen, berichtet Pautz. Als freischaffender Künstler, der nun vorerst nicht mehr auftreten darf, bedeutet diese Ausnahmesituation zudem finanzielle Ungewissheit. Miete für das Lager und die eigene Wohnung, Tierfutter, mögliche Tierarztkosten sowie bereits gekauftes neues Show-Equipment: Die Ausgabenliste von Holger Pautz ist lang.

Um den finanziellen Druck zu minimieren, aber auch „um einen Lagerkoller bei Kindern zu verhindern“, wie Pautz scherzt, hat sich der Künstler etwas Besonderes ausgedacht: In den kommenden Wochen wird er immer mittwochs und sonntags via Youtube und Facebook eine etwa halbstündige Puppenshow ins heimische Wohnzimmer bringen. Acht bis zehn Folgen seien vorerst geplant, weitere schließt der Berufsclown indes nicht aus. Zwei Episoden wurden bereits veröffentlicht. Die Resonanz darauf, sagt Pautz, sei überwältigend gewesen. „Ich habe danach einige Fotos und Videos bekommen, auf denen zu sehen war, wie die Kinder mit ihren Eltern im Wohnzimmer die Show anschauen.“ Unter jedem Video befindet sich ein Spendenaufruf. Die Bereitschaft, den Künstler finanziell in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sei immens.

Neue Shows und Programme ab Herbst

Die nächsten Monate waren für den jungen Mann eigentlich durchgeplant: Einer seiner letzten Auftritte in der Hansestadt sollte beim Osterfest im Tierpark stattfinden. Auch diese Veranstaltung wurde mittlerweile abgesagt. Von Mai bis zum Herbst wollte Holger Pautz in einem Freizeitpark anheuern. Doch auch dieses Vorhaben steht derweil noch in der Schwebe.

Das Geschäft mit der Zauberei und Clownerie, das sich Holger Pautz ausgesucht hat, ist kein einfaches. Dennoch hat er es geschafft, sich einen Namen in der Stadt zu machen. Regelmäßig entwickelt er neue Ideen und Shows. Und das nicht nur für die kleinen Fans. Im November ist eine neue Varieté-Show in der Brasserie Hermann geplant. Ausgedacht hat sich Pautz auch eine neue Puppenshow: „Das Stück ‚Der Fischer und seine Frau‘ soll auf Platt inszeniert werden und richtet sich dann auch eher an das ältere Semester.“ Geplant ist es, dieses ab November in Pflegeeinrichtungen oder im betreuten Wohnen aufzuführen.

Holger Pautz wünscht sich nun vor allem eines: dass die Menschen nach der Krise das Leben wieder in vollen Zügen genießen. „Ich hoffe auf einen großen Boom, dass die Restaurants, das Kino oder das Theater wieder voll besetzt sind.“ Dann ist auch Holger Pautz wieder live zu erleben.

Wer Holger Pautz und seine Online-Puppenshow finanziell unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung oder folgender Paypal-Adresse tun: Bank: Holger Pautz, IBAN: 45 1505 0500 0102 0442 36Paypal Direktadresse: paypal.me/Pautzinger

