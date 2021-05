Greifswald

Die Stadt soll schön sein. Einer der einfachsten Wege, den öffentlichen Raum für alle schön zu machen sind Blumen. Kaum einer mag sie nicht, sie sind bunt, drücken freudige Natur aus und sind sogar ökologisch sinnvoll. Bienen lieben sie, Insekten brauchen sie. Deswegen hat die Stadtverwaltung schon vor mehreren Jahren entscheiden, sie anzulegen. Bunte, gut duftende Streifen von Blumen, die zum Beispiel entlang der Anklamer Straße in Schönwalde oder auf den Mittelstreifen des Hanserings und der Lomonossowallee gepflanzt wurden. Eine Anfrage der SPD aus dem Jahr 2019 hat nun jedoch ergeben: Die Blühstreifen sind ordentlich teuer. Ein neuer Plan muss her.

Das hat auch den grünen Vorsitzenden des Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit, Jörg König, gewundert, als der Grünflächenamts-Chef Dieter Schick anfing vorzurechnen: Eine großflächige Bepflanzung des Stadtwalls koste geschätzt 100 000 Euro, nochmals mindestens 30 000 Euro für die Bepflanzung des Stadtparks. Weiter mit der Anklamer Straße: Bunte Blumen zwischen Thälmann-Ring und Liebknecht-Ring könnten mit 30 000 bis 70 000 Euro zu Buche schlagen. Auf dem Carl-Paepke-Platz rechnet die Stadt mit Kosten von rund 3000 Euro. Alles keine Kinkerlitzchen, sieht dann aber schöner aus als eine begrünte Fläche.

Bis zu 203 000 Euro pro Jahr für Blühstreifen

Dieter Schick machte eindeutig klar: Die Bepflanzung sei kein Problem. In den vergangenen Jahren wurden nur keine neuen Samen mehr gekauft, weil vor allem die Mittel in den Haushalten nicht vorzeitig bereitgestellt worden sind. In den vergangenen Jahren ist die Bearbeitung der verschiedenen Flächen aus verschiedenen Gründen zurückgefahren worden. Während es am Hansering und der Anklamer Straße vor allem eine Frage des Geldes war, würde eine intensive Bearbeitung dem neuen Baumbestand entlang der Lomonossowallee eher schaden, als dass die Blumen nutzen würden.

Besonders kostenintensiv seien laut Schick die Sommerblumen. Man müsse dann die Grasnarbe entfernen, den Boden kultivieren und pflegen. Das binde Personal und viel Arbeitszeit, so der Amtsleiter.

Am Ende bedarf es einer Entscheidung der Bürgerschaft, damit die Blühstreifen auch wieder blühen können. Gerade im Stadtpark sehe das Amt mit einer bewirtschafteten Fläche von rund 77 000 m² enormes Potential für die Gestaltung einer insektenfreundlichen Blühwiese.

Einfach wachsen lassen und Insektenhotels

Während der Debatte im Klimaausschuss, wie nun mit den Blühstreifen zu verfahren sei, meldet sich auch Monique Wölk von der SPD mit einem Vorschlag zu Wort. Sie halte die Anklamer Straße und den Paepke-Platz für am vielversprechendsten. Außerdem schlägt sie zur Pflege eine Zusammenarbeit mit Greifswalds Schulen und Kitas sowie eine Kooperation mit dem Tierpark vor. Das Thema müsse bewusst beworben werden. Zudem bringt sie Insektenhotels mit ins Spiel. Auch die waren 2019 Teil der SPD-Anfrage. Schick hat hier kleine Kästen vorgeschlagen, die etwa in Bäumen aufgehangen werden können und so den Tieren als Unterschlipf dienten.

Sie fordert auch, dass die Möglichkeit von Insektenhotels und Blühstreifen bei künftigen Bauvorhaben der Stadt immer mitgedacht werde. Ausschussvorsitzender König hat angesichts der Kosten eine andere Idee. Extensive Nutzung von Grünflächen. Heißt vereinfacht, dass die Flächen mit weniger Aufwand bewirtschaftet werden, die Pflanzen sich also auch freier und wilder entwickeln könnten.

Stadt setzt weiter auf blühende Ampeln

Auf einem anderen Weg soll besonders die Innenstadt wieder erblühen. Ab dem 27. Mai werden wieder Blumenampeln aufgehängt. In diesem Jahr will die Stadt 130 dieser bunten Farbtupfer von den Laternen hängen lassen. Bis Oktober, so der Plan, werden diese dann die Stadt verschönern. Es werden so viele sein, wie nie zuvor. Wie es aber mit den Blühstreifen weitergeht, muss noch weiter beraten werden.

Von Philipp Schulz