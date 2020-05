Greifswald: Politik fordert mehr Stellen für Sozialarbeit

Greifswald

Kommunalpolitiker in Greifswald setzen sich für einen Ausbau der Schulsozialarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Straßensozialarbeit ein. Dazu soll die Bürgerschaft der Hansestadt in ihrer Sitzung am 2. Juli die Stadtverwaltung beauftragen, zusammen mit dem Schulamt, den Trägern der Jugend-, Straßen- und Schulsozialarbeit und den Schulen in Greifswald den Bedarf an zusätzlichen Stellen zu ermitteln.

Diesen Antrag brachten Bildungsausschussvorsitzender Erik von Malottki ( SPD), Sozialausschussvorsitzende Mignon Schwenke (Linke) und Ibrahim Al Najjar ( SPD), Ortsratsvorsitzender in Schönwalde I/Südstadt, auf den Weg.

Anzeige

Der Sozialausschuss hat der Vorlage am Montagabend mehrheitlich zugestimmt. „Diese Aufgabe ist dringend. Und sie muss gemeinsam geschultert werden. Stadt, Landkreis und Land sind in der Pflicht, die Schul-, Jugend- und Straßensozialarbeit bedarfsgerecht auszustatten“, fordert Mignon Schwenke.

Weitere OZ+ Artikel

Jugendringe initiierten Petition

Hintergrund dieses Beschlussantrags sind zum einen Vorfälle von Vandalismus an der neu gestalteten Freizeitanlage am Dubnaring in Schönwalde I und die darauf erfolgte Forderung, Jugendliche besser zu begleiten. Zum anderen kündigte der Landkreis Vorpommern-Greifswald Anfang Mai an, auch die letzten beiden Stellen der Straßensozialarbeit in Greifswald ab August 2020 nicht mehr zu finanzieren. Das blieb nicht ohne Protest.

Der Stadtjugendring und der Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald laufen Sturm dagegen. In einer Online-Petition fordern sie die Kreisverwaltung auf, die Streichung der Straßensozialarbeit umgehend zurückzunehmen und die zwei Vollzeitstellen mindestens zu erhalten. Hunderte Unterstützer schlossen sich der Petition bereits an.

Schulen und Elternvertretungen üben Kritik

Ein dritter Punkt: Auch Schulen und Elternvertretungen bemängeln immer wieder die unzureichende Ausstattung mit Schulsozialarbeitern. Mehrfach hatten sich Kommunalpolitiker dafür ausgesprochen, dass wenigstens jede Schule über eine solche Stelle verfüge, was bislang nicht der Fall ist. Zudem zeigten insbesondere die Auswirkungen der Flüchtlingswelle, dass oftmals die Arbeit eines Schulsozialarbeiters gar nicht ausreiche.

Grundübel: die Finanzierung. Daher fordern die Einbringer der Beschlussvorlage, dass das Land die Personalkosten für die Schulsozialarbeiter vollständig übernimmt. Die Personalkosten für die Jugend- und Straßensozialarbeit hingegen sollten gemeinsam von Land, Kreis und Hansestadt Greifswald getragen werden.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase