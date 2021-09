Greifswald: Politik will Rauchverbot vor Schulen

Greifswald

Geht es nach dem Willen der Fraktion Die Linke/Partei Mensch Umwelt Tierschutz in der Greifswalder Bürgerschaft, darf künftig vor Schulen im Stadtgebiet nicht mehr geraucht werden. In einem Beschlussvorschlag für das Stadtparlament fordern sie eine Prüfung der juristischen Möglichkeiten, ein Rauchverbot vor den Eingängen und an anderen öffentlichen Bereichen vor Schulen, Sportstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen durch­zusetzen. Die Bürgerschaft wird sich dazu in ihrer öffentlichen Sitzung am Montag im Kaisersaal der Stadthalle verständigen. Beginn ist 18 Uhr.

In der Begründung der Fraktion heißt es, dass sich Einwohner über das Rauchen vor Schulen beschweren. Mit dem Rauchen werde ein gesundheitlich negativer Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen ausgeübt, zudem werde der Unterricht durch Zigaretten­­geruch und laute Gespräche gestört. Gefragt seien daher Maßnahmen, die das Rauchen nicht nur auf Spielplätzen, sondern auch in den genannten Bereichen eindämmen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung thematisiert eine Interimsspielstätte für das Theater Vorpommern in Greifswald. Das Traditionsgebäude in der Robert-Blum-Straße soll nach dem Willen der Bürgerschaft umfassend saniert werden. Ein Auszug für die Bauzeit ist unausweichlich. Die von Theater und Stadt nun favorisierte Lösung ist die Errichtung eines Theaterzeltes auf der Veranstaltungsfläche am Museumshafen.

Nach aktuellem Planungsstand soll der Zeltaufbau im Juni 2022 beginnen, sodass die Spielzeiteröffnung des Theaters im Herbst 2022 in der Interimsspielstätte stattfinden kann. Je nachdem, wie zügig die Sanierungsarbeiten am großen Haus vorangehen, wird mit einer dreijährigen Nutzungs- bzw. Standzeit des Zeltes gerechnet.

Von Petra Hase