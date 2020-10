Greifswald: Polizei schnappt illegale Graffiti-Sprayer

Greifswald

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in der Hansestadt zwei Graffiti-Sprayer gestellt. Nachdem die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 35 Jahren gegen zwei Uhr morgens in der Stephanistraße Graffiti auf eine Mauer sprühten, konnte einer der beiden Männer von Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Der zweite Tatverdächtige konnte zunächst vom Tatort fliehen. Die Polizei suchte in der Nähe nach dem Flüchtigen. Nach Angaben der Beamten konnte dieser bei der fußläufigen Suche, bei dem sich ein Beamter leicht verletzte, gestellt werden.

Die beiden Täter müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. An der Mauer entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

