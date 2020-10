Greifswald

Seit dem 27. September wird die 71-jährige Hildegard Heidrun Rau vermisst. Sie wurde an diesem Tag um 9.30 Uhr letztmalig in der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald gesehen. Die Rentnerin benötigt dringend ärztliche Hilfe. Alle Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Fährtensuchhundes und der Rettungshundestaffel blieben bisher erfolglos, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Freitag der OZ.

Seit dem 27. September wird die 71-jährige Hildegard Heidrun Rau vermisst. Quelle: Polizei

Anzeige

Die Vermisste ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat lange, zum Zopf gebundene weiß-graue Haare. Bekleidet war Frau Rau mit einer grauen Steppjacke, einer braunen Hose und schwarzen Schuhen. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass Frau Rau die Stadt Greifswald mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen hat“, so die Sprecherin.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel 03834/54 00 und auf www.polizei.mvnet.de.

Von OZ/dl