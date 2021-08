Greifswald: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Frau

Greifswald

Auch eine Woche nach dem Verschwinden fehlt immer noch jede Spur von der 85-jährigen Hilli Schittko aus Potthagen bei Greifswald. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass sie mit ihrem blauen Pkw Renault Modus (amtliches Kennzeichen: OVP-GS333) unterwegs ist. Inzwischen liegen der Polizei originale Aufnahmen vom Pkw Renault Modus vor.

Einem Bürgerhinweis nach wurde der Pkw in der Ortschaft Grubenhagen (bei Greifswald) gesichtet, als dieser in dem Ort wendete. Ein weiterer Zeuge habe das Auto am Tag des Verschwindens (02.08.2021) in Neu Dargelin bemerkt, als dieser an einem Maisfeld wenden wollte.

Der blaue Pkw Renault Modus der vermissten Frau. Quelle: Polizei

In den vergangenen Tagen und auch am Mittwoch wurden die Fahndungsmaßnahmen fortgeführt. In diesem Zusammenhang kam erneut ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der über der Stadt Greifswald sowie den umliegenden Gebieten nach der Vermissten sowie dem Pkw suchte. Leider blieb diese Suche ohne Erfolg. Darüber hinaus hat die Polizei Flugblätter im Stadtgebiet von Greifswald verteilt und aufgehängt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 85-jährige Frau Hilli Schittko oder den blauen Pkw mit nach dem 2. August (11 Uhr) gesehen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die vermisste 85-Jährige aus Potthagen bei Greifswald Quelle: privat

Von OZ