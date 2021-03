Greifswald

Die Vitrinen sind poliert, die Lichtspots eingestellt, der Rundgang markiert: Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald eröffnet am 1. April nach Jahren der Vorbereitung und intensiver Arbeit den letzten Ausstellungsabschnitt über Pommern im 20. Jahrhundert. „Eine große Eröffnungsfeier mit vielen Gästen wird es nicht geben“, bedauert Museumsdirektor Uwe Schröder. Die Corona-Pandemie lehrt Demut.

Trotzdem heißt es: Hereinspaziert! Mit Maske, negativem Schnelltest und Terminvereinbarung steht einem ersten Eindruck nichts entgegen. Auf gut 300 Quadratmetern wird die wechselvolle und teilweise dramatische Geschichte des Landstrichs und seiner Menschen ab 1914 bis zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen 2007 vermittelt. Ein Jahrhundert, das nicht nur von beiden Weltkriegen gekennzeichnet war, sondern auch von mehreren Systembrüchen und einem gewaltigen Bevölkerungsaustausch.

Gemeinsames Projekt mit Polen

Also ein Sammelsurium aus nüchternen Fakten und akribisch zusammengetragenen Dokumenten, das die Besucher im Obergeschoss des Grauen Klosters erwartet? Fehlanzeige! Wer sich Zeit nimmt und unerschrocken genug für biografische Tragödien ist, wird nach dem Besuch anders aus dem Museum herauskommen als er hineingegangen ist. Diese Ausstellung lebt wie keine andere zuvor von vielen persönlichen Alltagsgegenständen und Zeitzeugenberichten.

Die gehen zu Herzen, brennen sich ins Gedächtnis. Doch das ist nur eine von drei Besonderheiten, wie Schröder verdeutlicht: Auch das gemeinsame EU-Projekt mit dem Stettiner Nationalmuseum mache die Ausstellung zu einer herausragenden Sache. Beide Häuser seien mit jeweils 1,4 Millionen Euro gefördert worden. „Die dritte Besonderheit ist die Mitwirkung polnischer Historiker, die nach Greifswald kamen, hier wohnten und die Ausstellung mit entwickelten“, erinnert der 67-Jährige.

Kurator Heiko Wartenberg im ersten Ausstellungsraum, der die Schrecken des Ersten Weltkrieges thematisiert. Quelle: Petra Hase

Aus Feldpostbriefen zitiert

Schon der Beginn des Rundgangs macht beklommen: Durch einen dunklen Gang betritt der Besucher den ersten Raum mit schwarzem Hintergrund. Auf einer großen Fototapete die Erfolgsmeldungen in den Zeitungen während des Ersten Weltkrieges. „Diese Schlagzeilen waren die offizielle Verlautbarung“, deutet Historiker und Kurator Heiko Wartenberg auf das obere Drittel. Das Erleben der Soldaten indes sei ein anderes gewesen. „In ihren Feldpostbriefen nehmen sie kein Blatt vor den Mund, wie die Beispiele zeigen“, sagt der 62-Jährige. Im unteren Drittel dann die Todesanzeigen aus den selben Zeitungen wie oben. Dank Eberhard Schiel aus Stralsund könne das Museum etwa aus Briefen von dessen Vater und Großvater zitieren. Otto und Ernst Schiel wurden am 3. Juni 1916 eingezogen und mussten an der Westfront dienen. Eine Effektenkiste und ein selbst gefertigter Brieföffner aus einer Patronenhülse und einem Stück Messing dokumentieren die Zeit.

Landesgeschichte Pommerns Das Pommersche Landesmuseum zeigt jetzt erstmals komplett die Landesgeschichte Pommerns und damit einen Abriss aus 14 000 Jahren – von den ersten menschlichen Spuren der Jäger und Sammler bis hin zum Schengener Abkommen 2007 und der damit verbundenen Durchlässigkeit der Grenzen. Die ersten beiden Teile wurden 2005 und 2010 eröffnet. Der letzte Abschnitt mit Beginn des Ersten Weltkrieges sollte eigentlich 2015 folgen. Doch obwohl das gemeinsame EU-Projekt lange genehmigt war, wurden die Mittel erst 2018 bewilligt. Damit konnte die Arbeit starten. Zu sehen sind rund 550 Exponate sowie rund 240 Videoclips.

Tausende Jugendliche ins Landjahr geschickt

Es folgen Kabinette, in denen die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf Pommern gespiegelt werden. Die Entstehung der Freester Fischerteppiche findet hier ebenso einen Nachklang wie die Geschichte der Stoewer-Werke in Stettin. Autobahnbau, Werften, der wachsende Nationalsozialismus und das Landjahr der deutschen Jugend: Zigtausende Mädchen und Jungen mussten zwangsweise aufs Land, um sich auf ihre Rolle als neue Grenzbauern im Osten vorzubereiten.

Auch die Aufrüstung machte um Pommern keinen Bogen. Barth, Anklam, Tutow... Teile einer V2-Rakete, in Peenemünde gefertigt, stehen stellvertretend für die Kriegsmaschinerie. „Sie wurde von Holland in Richtung London geschossen, stürzte aber kurz vor dem Ziel ab. Zwei Jungs von einem Bauernhof entdeckten die Teile und brachten sie 2010 zurück nach Peenemünde“, so Wartenberg.

Auch die Stoewer-Werke spielen in der Ausstellung eine Rolle. Quelle: Petra Hase

Flucht und Vertreibung im Mittelpunkt

Ein weiterer Raum thematisiert die Deportation der jüdischen Pommern. „Von den 1140 Menschen, die 1940 nach Lublin deportiert wurden, haben nur 20 überlebt“, so Wartenberg. „Sieben stellen wir vor, in Videos erzählen sie aus ihrer Jugend und dem Leben heute“, ergänzt Schröder. Genau das macht die Schau so wertvoll und einmalig: Rund 240 Clips an 15 Medienstationen vermitteln ein lebendiges Bild der Zeitzeugen, die es in viele Länder verschlagen habe. Flucht und Vertreibung stehen im Mittelpunkt. „Knapp 900 000 der rund 1,5 Millionen vertriebenen Pommern lebten 1950 in der Bundesrepublik Deutschland“, verdeutlicht Ausstellungsleiter und Kurator Gunter Dehnert. Die spannendsten und zugleich aufschlussreichsten Geschichten herauszufiltern, sei nicht einfach gewesen. Das Filmmaterial von nur einer Person habe zwei, drei, manchmal sogar zwölf Stunden umfasst. „Daraus ein Thema zu definieren, dieses zu transkribieren und in zwei Sprachen zu übersetzen, war eine große Herausforderung“, sagt der 40-jährige Historiker. Alle Hörtexte sind auf Deutsch, Englisch und Polnisch erlebbar.

Museumsdirektor und Historiker Uwe Schröder im letzten Ausstellungsraum. Sylvia Steinhäuser hat hierfür Filme zusammen geschnitten, die alles Dunkle hinter den Besuchern lassen. Pommern – das wunderschöne Land am Meer. Quelle: Petra Hase

Am Ende Hiddensees Strände

Aber nicht nur die Videoclips machen den Rundgang packend. Fast 550 Exponate und eine Vielzahl von Material in herausziehbaren Schubladen oder zu öffnenden Vitrinen bereiten viel Erkenntnisgewinn. Wer die DDR nur vom Hörensagen kennt, erfährt in der Schau, „dass der Begriff Pommern nicht mehr als opportun galt und 1947 aus dem offiziellen Sprachschatz getilgt wurde“, sagt Dehnert. Auch die Flucht über die Ostsee, die Aktion „Rose“, die zwangsverordnete Freundschaft zu Polen und die friedliche Revolution werden thematisiert – bis hin zur Entwicklung Westpommerns. Der allerletzte Raum – so düster die Ausstellung begann – könnte kaum mehr an Helligkeit und Zuversicht ausstrahlen: Ein Kaleidoskop von Filmsequenzen, die an Hiddensees Stränden und anderen Wohlfühlorten entstanden sind. Pommern – das schöne Land am Meer.

Von Petra Hase