Greifswald

Sie stammt von hier, sie hat Stil und sie könnte zum Aushängeschild für die ganze Region werden: die Pommersche Pottmütze. Die wollige Kopfbedeckung erlebt derzeit eine Renaissance, bei einem Strickworkshop im Greifswalder Kulturzentrum St. Spiritus versuchten sich Hobbystrickerinnen und -stricker an der traditionellen Kopfbedeckung der Mönchguter Fischerbauern in früheren Jahrhunderten.

Die Pottmütze kann auch heute durch die Mischung aus Schlichtheit und Details überzeugen. Sie ist mehrfarbig gemustert, das Design variiert von einfarbigen Ringeln bis zu einer Art Fischgrätmotiv, am oberen Ende befindet sich aber stets ein Pompon. „Traditionell nimmt man die Wolle des rauwolligen Pommerschen Landschafes zum Stricken. Die hat eine ganz besondere, faserige Struktur“, erklärt Workshop-Leiterin Cornelie Müller-Gödecke.

Es sei allerdings schwer, diese spezielle Wolle in der nötigen Stärke zu bekommen, es fehle an Spinnereien und einem Absatzmarkt. Schafwolle müsse es aber auf jeden Fall sein, Kunstfasern kämen nicht in Frage. „Die Mütze ist im unteren Teil gefüttert, damit die Ohren schön warm bleiben, sie war ja schließlich für die Fischer bei der Arbeit gedacht“, beschreibt sie. „Der obere Teil ist nicht verstärkt und wird umgeklappt, ist ja auch praktischer im Wind.“

So sehen sie aus, die fertigen Pottmützen. Cornelie Müller-Gödecke mit einigen selbst gestrickten Exemplaren. Das Modell rechts orientiert sich an der Mütze im Stralsund Museum, die Mützen links ähneln im Muster dem Göhrener Original. Quelle: Anne Ziebarth

Originale in Stralsund und Göhren

„Es gibt nur noch wenige existierende Originale in der Region, an denen ich mich orientieren konnte“, beschreibt die Handarbeitsspezialistin aus Gribow. „Eine Mütze befindet sich in den Mönchguter Museen in Göhren und eine im Stralsund Museum. Eine weitere gibt es in Nürnberg, sie stammt aus Thiessow.“ Eigentlich sei diese Form der gestreiften Zipfelmütze wohl im ganzen Ostseeraum verbreitet gewesen, darauf deuteten die Bestände anderer Museen in Norwegen oder Schweden hin.

Ausschnitt einer Postkarte aus dem Jahr 1905: Mönchguter mit Pottmütze, Jackett, gestreifter Weste und Leinenhose. Quelle: Archiv Cornelie Müller-Gödecke.

Sehnsucht nach alltagstauglicher Tracht

Mit Feuereifer machen sich die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer ans Werk. „Mal eben“ lässt sich so eine Mütze allerdings nicht stricken, das ist schnell klar. „Kniffelig“, urteilt Slavka Petan aus Bergen auf Rügen angesichts der sogenannten Strickschrift: Zwei- bis mehrfädiges Stricken, rechts und linksgeneigte Abnahme mit einem Strickspiel von vier Nadeln.

Mehrere Abende bräuchte auch sie, ermuntert Müller-Gödecke ihre Stricktruppe. Doch die muss nicht motiviert werden. „Ich war mit meiner Freundin zwei Monate im Baltikum und habe mich in Trachten verliebt“, sagt die 66-Jährige. „Dann habe ich angefangen zu stricken und bin total begeistert.“ Auch ihre Freundin Sabine Petters aus Jager freut sich, etwas anderes als Socken zu stricken. „Ich sehne mich richtig nach einer schönen und alltagstauglichen Tracht, halte bei neuer Kleidung Ausschau nach Stickereien und Blümchen“, so sie 53-Jährige. „Ich denke, die Rückbesinnung auf Trachten wird mehr werden.“

Küsten-Dirndl kann nicht überzeugen

Von wegen Stricken ist nur Frauensache! Patrick Uhlig (37) aus Behrenhoff strickt gern. „Die Hintergrundgedanken kommen zur Ruhe“, findet er. „Außerdem ist es ein gutes Gefühl, wenn die gestrickten Sachen dann fertig und nutzbar sind." Quelle: Anne Ziebarth

Auch Anna Schröder vom Heimatverband MV räumt ein, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend sei. „Touristische Funktionskleidung“, urteilt Schröder. „Das Küsten-Dirndl hat mit unserer Tracht nicht viel zu tun.“

Pottmütze bei Jugendlichen im Kommen

Was dem Küsten-Dirndl wohl verwehrt bleibt, gelingt der Pottmütze mit links: Sie erobert die Herzen der Menschen im Sturm. Eingesendete Fotos von fleißigen Strickerinnen zeigen die Mützen bereits auf den Köpfen von Jugendlichen. Und der Sprung über den großen Teich ist auch geglückt. „Ich habe das Strickmuster sogar in einem amerikanischen Handarbeitsmagazin veröffentlicht“, berichtet Cornelie Müller-Gödecke mit Stolz.

Diese Pottmütze aus dem Heimatmuseum Göhren auf Rügen gehörte Jakob Looks (1829 – 1912) Quelle: Archiv Cornelie Müller-Gödecke

Von Anne Ziebarth