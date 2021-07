Greifswald: Pommersches Landesmuseum feiert Feiningers Geburtstag

Greifswald

Zum 150. Geburtstag des deutsch-amerikanischen Künstlers Lyonel Feininger am 17. Juli sendet das Pommersche Landesmuseum einen virtuellen Gruß. Viele seiner Geburtstage verbrachte Lyonel Feininger (1871–1956) in Pommern, in seinem Sommerdomizil im Fischerdörfchen Deep, dem heutigen Mrzeżyno. Einige Tage vorher trudelte jedes Jahr aus Berlin die von seiner Frau Julia sorgfältig gepackte Kiste mit den Geburtstagsgeschenken für „Papileo“ ein, wie seine Söhne und später auch das ganze Bauhaus ihn nannten. Sehr kreativ schmückten die drei „Junxx“ 1928 den Geburtstagstisch: mit einem in einen Serviettenring gesteckten Lebenslicht und einem um die Kaffeekanne drapierten „Blumenschmuck“ aus den schönsten Schlipsen des Ältesten. Und auch den Abwasch übernahmen sie noch heimlich ohne einen Pieps …

Dieses Bild der Benzer Kirche auf Usedom zeichnete Lyonel Feininger 1912. Quelle: VG-Bild-Kunst

Dauerleihgabe mit 38 Grafiken

Für das Pommersche Landemuseum war es 2019 und 2020 auch ein bisschen wie Geburtstag, als insgesamt 38 Grafiken von Lyonel Feininger über die Galerie Moeller Fine Art, New York als Dauerleihgabe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Stiftung der Sparkasse Vorpommern ins Haus kamen. Ein größeres Geschenk kann man sich nicht denken! Befanden sich in der Sammlung des Landesmuseums überwiegend Motive aus Deep, können nun auch Blätter aus Feiningers Aufenthalten in Graal, Ribnitz, Rügen und Usedom gezeigt werden.

Seine Liebe zur Ostseeküste sollte selbst dann noch anhalten, als er 1937 mit seiner jüdischen Frau in seine Geburtsstadt New York emigrierte: Hier zwischen den Wolkenkratzern malte er bis zu seinem Lebensende die Erlebnisse am Meer, die seinen Kopf bevölkerten: Baltic Memories.

Wie feierte Feininger Geburtstag?

Das Pommersche Landesmuseum offeriert Feininger-Liebhabern, Interessenten und Neugierigen nun als Angebot zum runden Geburtstag zwei Videos auf dem Youtube-Kanal des Museums: Wie feierte Lyonel Feininger seinen Geburtstag? Kunsthistorikerin Birte Frenssen erzählt, wie es am 17. Juli in Deep zuging. Der Kurzfilm hat am Sonnabend um 10 Uhr Premiere auf Youtube (https://youtu.be/uyhsBS97nV8).

Ein zweites Video dreht sich um „Friedas fabelhafte Feininger-Welt“: Die jahrhundertealte Kirche von Benz auf Usedom, die Villa Oppenheim in Heringsdorf und das Rostocker Tor in Ribnitz – sie alle hat der Deutsch-Amerikaner Lyonel Feininger in seinen „Naturnotizen“ festgehalten. Frieda reist mit dem Beobachter in Feiningers Welt. Der Film entstand anlässlich der Erweiterung des Feininger-Bestandes im Pommerschen Landesmuseum durch eine neue Dauerleihgabe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Stiftung der Sparkasse Vorpommern (https://youtu.be/X0i8d7lTOyg).

Von OZ