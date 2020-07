Greifswald: Postkarten-Kunst wird im Kleinen Rathaus ausgestellt

Greifswald

Vor 20 Jahren präsentierten die Greifswalder Sylvia Dallmann und Claude Lebus ihre erste MailART-Ausstellung in der Hansestadt. Seither ist viel passiert: Die Sammlung der Postkarten-Kunst hat sich mittlerweile verdoppelt. Über 400 Karten und Objekte von 201 MailART-Künstlern aus 22 verschiedenen Ländern gingen bereits bei dem Duo ein. Eine größere Auswahl dieser wird es ab dem 13. August im Kleinen Rathaus bei einer Ausstellung zu sehen geben, die bis in die dritte September-Woche läuft.

In dieser werden sowohl politische als auch umweltkritische oder touristischen Aspekte thematisiert, wie Claude Lebus erklärt. Eine größere Rolle bei der Ausstellung werden auch Postkarten-Motive des Malers Caspar David Friedrich spielen.

Auch der Greifswalder Kunsthistoriker Michael Lissok beteiligte sich mit seinen Postkarten-Werken an der Ausstellung. Das besondere an dieser Kunstform in Kleinformat: Originale werden übermalt oder beklebt. Die fantasievollen Ergebnisse werden dann von Künstlern und Laien per Post in alle Welt verschickt oder aus aller Welt gesammelt. Die MailART gibt es seit 70 Jahren. Begründer ist der US-Amerikaner Ray Johnson. In diesem Jahr feiert übrigens die deutsche Postkarte ihr 150. Jubiläum.

Von Christin Lachmann