Greifswald

Sechs Monate nach der Entführung einer Bekannten auf der Insel Usedom beginnt der Prozess gegen den Täter am Mittwoch in Greifswald. Laut Angaben der Justizsoll er eine 45-jährige Bekannte in sein Auto gezerrt und zur polnischen Grenze gefahren haben, wo er sie eingeschlossen in sein Fahrzeug allein im Wald zurückließ. Der Täter führte seine Flucht zu Fuß fort. Passanten bekamen bereits auf Usedom den Vorfall mit und kontaktierten die Polizei.

Auf polnischer Seite wurde der 47-Jährige schließlich gefasst. Laut Angaben hatten Opfer und Täter früher einmal eine Beziehung. Für den Prozess ist ein Verhandlungstag geplant. Es werden Zeugen geladen, darunter auch die Betroffene. Ihm werden Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auf Freiheitsberaubung steht bis zu fünf Jahre Haft.

Von dpa