Greifswald: Prozessauftakt im BauBeCon-Skandal mit verbalen Seitenhieben

Greifswald

Fingierte Rechnungen mit gefälschten Unterschriften, massive Kostensteigerungen, Honorarzahlungen ohne erbrachte Leistungen, Pflichtverletzungen und anderes mehr: Am Mittwoch begann vor dem Verwaltungsgericht Greifswald elf Jahre nach dem Bauskandal um das Stadthaus am Markt der Prozess zwischen den Beteiligten. Die BauBeCon Sanierungsträger GmbH klagt gegen die Hansestadt Greifswald. Der damalige städtische Treuhänder, der mit dem Umbau der Alten Post zum städtischen Verwaltungssitz beauftragt war, geriet 2010 wegen Betrugsverdachts ins Visier der Ermittlungsbehörden. Im Zuge dessen kündigte die Hansestadt 2012 alle Verträge mit der BauBeCon, die nun unter anderem entgangene Honorare einfordert. Es geht mindestens um eine sechs-, wenn nicht gar siebenstellige Summe. Doch auch die Hansestadt machte Rechnungen auf, fordert wegen Veruntreuung des städtischen Sanierungsvermögens Rückzahlungen und Schadenersatz über mehrere Millionen Euro.

Es geht um 80 fingierte Rechnungen

„Es geht um insgesamt 80 fingierte Rechnungen“, sagte der Vorsitzende Richter Holger Brucksch während des ersten von mindestens zwölf Verhandlungstagen. Eine Stunde lang fasste er zum Prozessauftakt den Inhalt der Streitigkeiten zusammen, skizzierte chronologisch die Geschehnisse und benannte die jeweils von der Klägerin und der Beklagten geltend gemachten Ansprüche. Eine komplizierte Materie. Nicht von ungefähr zogen sich die Ermittlungen jahrelang hin. Zwar kam es bereits in der Vergangenheit zu Verhandlungen, wurden der damalige Greifswalder BauBeCon-Geschäftsstellenleiter Rainer Winkler und zwei weitere Mitarbeiter vor dem Landgericht Stralsund 2015 zu Bewährungsstrafen verurteilt. „Sie haben die Taten auch eingestanden. Dabei ging es aber nur um zwölf dieser 80 fingierten Rechnungen“, sagte Brucksch.

Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Greifswald fand bei Greifswalder Bürgern kein Interesse, nur Medienvertreter waren anwesend. Quelle: Petra Hase

Heißt: Viele Fragen sind nach wie vor offen. Etwa die, wer im Rathaus Kenntnis von den Betrugshandlungen hatte. Laut früherer Aussagen von Winkler „hat ein Mitarbeiter der Stadt darüber von Anfang an Bescheid gewusst und auch Hilfestellung geleistet“, sagte der Richter. Im Zuge dessen sollen bis zu 30 000 Euro geflossen sein. Spannend dürfte daher die Anhörung städtischer Mitarbeiter vor Gericht werden. Der damalige Bausenator Reinhard Arenskrieger, der das Mega-Projekt bei der Stadt verantwortete, kann nicht mehr befragt werden, er verstarb 2020.

Mitarbeiterin entdeckte ersten Betrugsfall

Als erste und am Mittwoch einzige Zeugin war eine frühere Mitarbeiterin der BauBeCon geladen, die sich jetzt im Ruhestand befindet. Allerdings bearbeitete sie nach eigenen Angaben städtische Bauprojekte erst ab 2011, nachdem Winkler bereits fristlos von der BauBeCon gekündigt wurde. Mit dem Umbau der Alten Post hatte sie also nichts zu tun. Ihre Aussagen wurden von den Prozessbeteiligten dennoch als relevant eingestuft. Denn sie entdeckte 2011 im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt Busbahnhof Unregelmäßigkeiten. „Sie hat den ersten Betrugsfall entdeckt, ohne dass sie ahnte, dass es sich um einen Betrugsfall handelte“, brachte es Rechtsanwältin Keller, die die Stadt vertritt, auf den Punkt. Ihr Auftritt mit verbalen Seitenhieben in Richtung Rechtsanwalt Graupeter, Prozessbevollmächtigter der BauBeCon, machten deutlich, wie zerstritten beide Parteien noch immer sind. Die Verhandlung wird am 1. November fortgesetzt.

Die Verhandlung fand im großen Sitzungssaal des Verwaltungsgerichtes statt. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase