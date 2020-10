Greifswald

Die Nachricht am Abend des 14. Oktober kam überraschend: „Alle Hortkinder sofort in Quarantäne“, ist dem Facebook-Post des Landkreises zu entnehmen. Plötzlich ist das Virus ganz „nah“. Eine Unsicherheit macht sich breit. Viele Fragen schwirren durch den Kopf. Doch auf der Homepage des Kreises gibt es leider keine Antworten. Es bleibt bei der Info: „Das Gesundheitsamt setzt sich mit Ihnen im Laufe des morgigen Tages in Verbindung.“ Von Bekannten, mit denen das Amt noch am selben Abend Kontakt aufnimmt, erfahre ich, dass die Pflicht zur Quarantäne nur die Schulkinder betrifft. Alle übrigen Familienmitglieder können ihren Alltag wie gewohnt weiterführen.

Dennoch bleiben wir am Folgetag alle drei zu Hause: mein sechsjähriges Schulkind, ich als Betreuungsperson und meine dreijährige Tochter, die ich aus Vorsicht, dass wir vom Virus betroffen sein könnten, nicht in den Kindergarten bringe. Einen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten wir an diesem Tag nicht. So versuchen wir, selbst an Informationen zu gelangen: Darf das nicht betreuende Elternteil arbeiten gehen? (Ja) Gilt die Pflicht zur Quarantäne tatsächlich 14 Tage? (Ja) Wie verhält es sich beim von uns gelebten Wechselmodell: Darf der Kindesvater, mein Ex-Mann, zu Besuch kommen? Hier bekommen wir unterschiedliche Antworten: einmal nein und zweimal ja. Wir halten uns an Letzteres. Und kann das Quarantäne-Kind zum Vater? Hier eindeutig nein: die Quarantäne muss zwingend am selben Ort verbracht werden.

Anzeige

Wann gibt es das Testergebnis?

Über die Schul-Homepage und später über die Facebook-Präsenz des Kreises erfahren wir, wann und wo wir uns zum ersten Abstrich der Kinder einzufinden haben. So stehen wir tags darauf gemeinsam mit anderen ratlosen Betroffenen in der Schlange und hoffen, an den „Tester“ zu gelangen, der lediglich einen Rachenabstrich durchführt, denn die Eltern der bereits getesteten Kinder berichten Unterschiedliches. Wir haben Glück – kein Nasenabstrich. Dafür aber auch keine Information darüber, wann und wie uns das Ergebnis erreicht. „Die Ergebnisse sind morgen oder übermorgen da. Sie werden nur dann angerufen, wenn der Test positiv ist“, heißt es.

Noch am selben Tag erhält mein Ex-Mann einen Anruf vom Gesundheitsamt. Binnen Sekunden ist klar, was das bedeuten muss: unsere Tochter hat Corona! Erst im Laufe des Gesprächs kommt heraus: Der Mitarbeiterin geht es nur um einen Datenabgleich und Infos darüber, was erlaubt bzw. verboten ist: Demnach ist das Kind „abzusondern“, genau genommen müssten wir es im Kinderzimmer einsperren. Zeitgleich sind wir zum Homeschooling angehalten – ein Widerspruch in sich. Das Testergebnis: weiter unklar!

Gefühle fahren Achterbahn

Es wird ein Wochenende der gemischten Gefühle. Während wir Samstag hoffen, dass ein weiterer Anruf ausbleibt, hebt das Land die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus inländischen Risikogebieten auf. Ein harter Schlag: Personen, die sich womöglich bewusst für eine Reise in Corona-Hotspots entschieden haben, stehen letztlich besser da als sämtliche Familien, die ihre Kinder einfach nur in die Schule schickten … Am Sonntagabend dann die erleichternde Botschaft über die Facebook-Seite des Landkreises: alle Tests an der Kollwitzschule sind negativ! Damit kann ich meine dreijährige Tochter wieder in den Kindergarten bringen – theoretisch. Da sie jedoch leichten Schnupfen hat, entscheide ich, sie lieber zu Hause zu behalten.

Unklar ist bis dato auch die Frage, welche arbeitsrechtlichen Auswirkungen die Quarantäne meines Kindes für mich hat. Es stellt sich heraus: Anders als bei eigener Quarantäne zahlt der Arbeitgeber den Lohn nicht ohne Weiteres fort. Der Arbeitnehmer ist angehalten, Überstunden abzubauen, Urlaub zu nehmen, sofern möglich von zu Hause aus zu arbeiten oder Minusstunden aufzubauen. Ich habe zum Glück noch ein paar Urlaubstage. Homeoffice mit zwei kleinen Kindern wäre wenig von Erfolg gekrönt.

Die Situation überfordert

So haben wir nun „Urlaub“ mit dem Ziel, ihn einigermaßen gut zu überstehen. Klingelt sonst um sechs Uhr der Wecker, versuche ich das Aufstehen etwas hinauszuzögern. Schwierig. Mangels Auslastung sind meine Kinder ziemlich munter. Das betrifft auch die Abende, so dass meine Große teilweise noch um halb elf wach ist. Ich nehme sie in die Arme, obwohl es mir eigentlich untersagt ist. Die Mahlzeiten laufen wie immer, natürlich essen wir zusammen. Und auch das Homeschooling geht nicht ohne engen Kontakt, wie sonst soll ich ihr etwas erklären? Zum Glück hat ihre Lehrerin die Aufgaben super vorbereitet.

Aber was tun gegen Bewegungsmangel? Wir besorgen ein Springseil, spielen Feuer-Wasser-Sturm und führen eine tägliche Sporteinheit auf der Hüpfmatratze ein. Ich versuche, die Kinder sinnvoll zu beschäftigen – und bin enttäuscht, wenn sie meine „pädagogisch wertvollen“ Angebote nicht annehmen. In diesen Tagen spielen die Geschwister intensiv miteinander; streiten aber auch intensiver.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Aus Langeweile sticheln sie sich gegenseitig, bis einer heult. Die Zündschnur ist momentan bei uns allen kurz. Es ist laut und angespannt, ich kann meiner Tochter ihr Eingesperrtsein nicht länger erklären. Auf ihr „Aber ich hab doch kein Corona, Mami!“ möchte ich am liebsten die Tür aufreißen und sie auf den (Gemeinschafts-)Hof lassen. Wenn der Papa nach Arbeitsende zu Besuch kommt, geht einer von uns mit der Kleinen raus. Danach entspannt sich die Lage etwas. Abends gehe ich mit mir ins Gericht: Wieder war ich zu ungeduldig mit den Kindern. Habe ich zu wenig mit ihnen gespielt? Bin ich zu schnell laut geworden? Die Situation überfordert mich, ich bin unzufrieden mit mir.

Keine Verkürzung der Quarantäne

Die Schule informiert uns über einen zweiten Testtermin und ich bin froh, dass die Große wenigstens einmal nach draußen darf. Also laufe ich mit ihr um die Wette, will so gut wie möglich die kurze Zeit des Auslaufs nutzen. Diesmal wird bei allen Kindern sowohl ein Rachen- als auch ein Nasenabstrich gemacht. Schon am Abend wissen wir, dass auch der zweite Test negativ ist.

Vielleicht ist jetzt doch eine Verkürzung der Quarantäne möglich? Am Donnerstag ist die Hotline des Bürgerservices durchgehend besetzt. Als wir am Freitag endlich durchkommen, kann uns die Mitarbeiterin leider nicht helfen, obwohl sie es gern würde. Also harren wir zu Hause weiter der Dinge. Es gibt ohne Frage wesentlich Schlimmeres, als eine Zeit lang nicht die Wohnung zu verlassen. Dennoch blicken wir besorgt auf die nächsten Wochen. Die Quarantäne-Erfahrung hat unsere Einstellung zu Corona verändert. Größer noch als die Angst einer eigenen Infektion ist die Sorge, dass uns schon bald die nächste Facebook-Mitteilung erreicht: „ Quarantäne … sofort!“ (* Name v. d. Red. geändert)

Von Simone Meier*