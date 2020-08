Greifswald: Radfahrerin bleibt an Tau der „Greif“ hängen und stürzt auf Wellenbrecher

Greifswald

Eine Radfahrerin ist am Sonntag auf Höhe der Segelschule in Greifswald-Wieck auf einen Wellenbrecher im Schleusenbecken gefallen. Die 67-Jährige, die von der Schleuse kommend in Richtung Uferbereich unterwegs war, kam aus bisher ungeklärter Ursache vom Gehweg ab, touchierte ein Tau des Segelschulschiffes „Greif“ und fiel infolgedessen von der Kaikante auf die dort im Wasser befindlichen Wellenbrecher. Das Fahrrad und ein Rucksack fielen ins Wasser.

Aufgrund des Sturzes erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Greifswald gebracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Von OZ