Greifswald

In der Hansestadt steht nach jahrelanger Wartezeit nun eine Radstation am Bahnhof bereit. Seit Freitag ist der Modulbau mit 150 Plätzen in Betrieb. „Das ist eine entscheidende Verknüpfung von Bus und Bahn zum Fahrrad“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) bei der Einweihung vor den ehemaligen KAW-Hallen.

Die Station mit Doppelstock-Plätzen unterstütze eine klimafreundliche Mobilität, weil die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver werde, so Fassbinder. Reguläre Stellplätze kosten einen Euro pro Tag, monatlich 15 Euro. Wer für ein gesamtes Jahr bucht, zahlt 130 Euro. 40 einzeln verschließbare Boxen stehen bereit – davon sind 20 mit einer Ladestation für E-Bikes ausgestattet. Letztere kosten doppelt so viel wie die regulären Stellplätze. Zusätzlich finden an sechs Bügeln Lastenräder, Tandems und Liegeräder Platz. Nutzer müssen sich online unter bikeandridebox.de registrieren, einen Platz wählen, online bezahlen und bekommen die Zugangsdaten per E-Mail.

EU fördert für den Klimaschutz

Das Projekt begleitet den grünen OB seit Amtsantritt 2015. Bereits fünf Jahre vorher beschloss die Bürgerschaft die Maßnahme im Radverkehrsplan. Die lange Wartezeit liege an verschiedenen Gründen, sagte Fassbinder. „Es ging um förderrechtliche Fragen, die Frage des Betreibersystems und damit verbundene rechtliche Fragen, die Bauorganisation und es gab den einen oder anderen Engpass in der Verwaltung.“

Die Kosten betragen rund 435.000 Euro. 75 Prozent stammen aus Fördermitteln der Europäischen Union für regionale Entwicklung. Die Radstation helfe, Kohlenstoffdioxid einzusparen, weil eher auf das Auto verzichte, wer sein Rad sicher abstellen könne, erklärte Christian Pegel (SPD), Infrastrukturminister des Landes. Wartung und Reparatur übernehme die Stadt, sagte Jeannette von Busse (CDU), Bausenatorin der Stadt. Die Stadtverwaltung hat das Betriebsprogramm von der Firma „Kienzler Stadtmobiliar“ aus Baden-Württemberg, die die „Bike and ride box“ entwickelt hat, eingekauft.

Serviceautomat und Luftpumpe ergänzen Radstation

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, die die CDU-Bürgerschaftsfraktion in einer Kleinen Anfrage an das Rathaus stellte, halte Fassbinder für „seltsam“. „Natürlich wollen wir Einnahmen generieren, weil wir auch Ausgaben haben. Aber in erster Linie ist diese Radstation ein Projekt, das die Infrastruktur klimafreundlich verbessert.“

Ergänzt wird die Radstation in den nächsten Tagen noch durch einen Serviceautomaten mit Ventilen, Schläuchen, LED-Beleuchtung und Fahrradketten. Darüber hinaus sind an dem Modul Fahrradwerkzeuge und eine Luftpumpe befestigt.

Von Christopher Gottschalk