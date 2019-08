Greifswald

Das Projekt erinnert irgendwie an den Flughafen Berlin-Brandenburg. Nur, dass die „ Radstation am Hauptbahnhof“ bei Weitem nicht die finanzielle Dimension jener Hauptstadtposse hat. Zum Glück. Vielleicht plätschert das Thema ja deshalb seit zehn Jahren am Ryck so vor sich hin. Papier ist geduldig. Erst recht, wenn in der Kommunalpolitik niemand Dampf macht, das Vorhaben zu verwirklichen. Dabei gibt es bereits seit über einem Jahr einen Zuwendungsbescheid vom Land, liegt die Baugenehmigung seit anderthalb Jahren vor. Theoretisch könnten die Grünen in der Bürgerschaft den Finger in die Wunde legen, schließlich ist die Förderung des Radverkehrs als Teil des Klimaschutzkonzeptes ihre ureigenste Sache. Wäre da nicht ein grüner Oberbürgermeister, gegen den sie dann schießen müssten. Seit 2015 hält Stefan Fassbinder, zuvor Fraktionschef der Grünen im Stadtparlament, im Rathaus des Zepter in der Hand – ohne dass sich in dieser Sache für alle sichtbar etwas tut.

Ein Blick zurück

Die unendliche Geschichte der Radstation begann bereits 2009 mit der Erarbeitung des Radverkehrsplanes für Greifswald. Hintergrund war das Ziel, „die Mobilität der Greifswalder zu fördern“, so der damalige Verkehrsplaner Gerhard Imhorst. Der Bau der Radstation geht auf eine Empfehlung der Team Red Deutschland GmbH zurück. Laut ihrer Analyse gebe es am Hauptbahnhof einen Bedarf von weiteren 150 Fahrradstellplätzen. Die Arbeitsgruppe Verkehr sammelte Ideen, die in verschiedenen Gremien diskutiert wurden. Eine Bürgerversammlung thematisierte „Radparkhäuser“. Sie sollten nach dem Willen der Zweirad-Fans nicht nur am Bahnhof, sondern auch nahe der Mensa am Schießwall entstehen. Wenig später war gar von einem dritten Standort an der Domstraße auf dem Hinterhof des neuen Stadthauses die Rede: Ein „Fahrradparkhaus für 240 Beschäftigte der Stadtverwaltung, Innenstadtbesucher und Touristen mit Infoladen, Werkstatt, Schließfächern, ADFC-Büro, Leihfahrrädern etc.“ hieß es. Doch daraus wurde nichts. Den städtischen Mitarbeitern stehen jetzt lediglich knapp 40 Fahrradbügel unter freiem Himmel zum Anschließen ihres Gefährts zur Verfügung.

Unterm Dach der vorhandenen Abstellanlage am Rand ders KAW-Hallen-Geländes wuchert das Grün. Quelle: HGW

Radverkehrsplan 2010 beschlossen

Im September 2010 verabschiedete die Bürgerschaft den 111 Seiten starken Radverkehrsplan und damit auch das Ziel einer Radstation am Bahnhof. Im Juli 2011 titelte die OZ „Radler-Paradies am Bahnhof geplant“: Bis Ende 2013 sollte auf dem KAW-Gelände in Nachbarschaft zur bereits errichteten Abstellanlage für 100 Drahtesel „neben 200 bewachten Radboxen eine Leihstation für 50 Fahrräder samt kleinem Café, Werkstatt und Schließfächern für Gepäck“ entstehen. Ein Provisorium, so die Vorstellung, könnte bereits im Januar 2012 in der Verkehrsaufsichtsbaracke eröffnen. Aus dem Verkehrsministerium, hieß es damals, seien positive Signale zur Förderung zu vernehmen. Auch die Deutsche Bahn wolle das Konzept unterstützen. Allein – daraus wurde nichts. Die Radstation geriet in Vergessenheit und wurde erst wieder mit der Prioritätenliste 2015/16 thematisiert. Die vorhandene Abstellanlage indes fristet mittlerweile ein trauriges Dasein. Unkraut und junge Bäume wachsen neben angeschlossenen Rädern bis unters Dach.

Grüner OB und seine Ziele für 2016

Ende Oktober 2015 übernahm Stefan Fassbinder im Rathaus die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister und erklärte keine zwei Monate später im OZ-Interview: „Ich bin guter Dinge, dass die Radstation am Bahnhof 2016 auf den Weg gebracht wird.“ Das Jahr begann auch verheißungsvoll. Denn Mitte März stellte Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) dem OB zumindest schon mal eine 75-prozentige Förderung des Vorhabens in Aussicht, da es umweltfreundlich sei und dem Klimaschutz diene. Pegel bezeichnete die Schaffung „der ersten Radstation dieser Art in MV als Muss für eine studentenfreundliche Stadt wie Greifswald“. Die Vorstellung zu jener Zeit: „Auf zwei Stockwerken sollen Räder ab 2017 diebstahlsicher und geschützt vor den KAW-Hallen untergestellt werden können.“ Laut damaliger Aussage des Bauamtsleiters Thilo Kaiser liegen die Kosten für das Projekt bei 300000 Euro.

Gute Aussichten fürs Jahr 2017

Am 9. Januar 2017 verkündete die Stadt in einer Pressemitteilung, dass es nun endlich losgehen werde: „Die Vorplanung liegt vor, der Fördermittelantrag ist gestellt. Die ebenerdige Radstation soll neben den überdachten Fahrradstellplätzen bei den KAW-Hallen in der Nähe des Bahnhofs errichtet werden. Geplant sind rund 130 Fahrradstellplätze, davon 40 Boxen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 350000 Euro. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.“

Gleiche Ankündigung für 2018

Ein Jahr später, am 4. Januar 2018, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: „Baubeginn soll in diesem Jahr sein. Die Genehmigungsplanung liegt vor, die Baugenehmigung ist erteilt. Beim Landesförderinstitut wurde der Förderantrag gestellt. Sobald dieser vorliegt, folgt die Ausführungsplanung.“ Und tatsächlich tut sich etwas: 15 Monate nach der Inaussichtstellung von Fördermitteln überbringt Minister Pegel dem OB im Juni 2018 einen Zuwendungsbescheid. Die Hansestadt erhalte vom Land einen Zuschuss von 245509 Euro für die Errichtung der Radstation. Das Vorhaben werde aus dem EFRE-Förderprogramm für Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 75 Prozent finanziell unterstützt, heißt es. Die Stadt konkretisiert ihr Vorhaben, spricht jetzt von „136 witterungs- und diebstahlgeschützten Fahrrad-Stellplätzen“ und verschiebt die Realisierung aufgrund des fortgeschrittenen Jahres ins nächste Jahr: „Die Inbetriebnahme der Radstation ist für das dritte Quartal 2019 geplant“, heißt es aus dem Rathaus.

Und jährlich grüßt das Murmeltier

Das Jahr 2019 startet am 4. Januar mit einer Pressemitteilung der Stadt. Darin heißt es zur Radstation: „Die Baugenehmigung ist erteilt, der Förderbescheid liegt vor. Die Umsetzung soll nun in diesem Jahr erfolgen.“ Die Bagger indes rollen auch im August noch nicht. Denn wie eine OZ-Anfrage jetzt ergab, musste innerhalb der Verwaltung „zunächst geklärt werden, mit welchen Modulen die Radstation ausgestattet werden soll und wie die Bewirtschaftung zukünftig erfolgt“. Dabei gehe es zum Beispiel „um das Bezahlsystem und um die Art und Ausmaße der Boxen“. Da es in MV keine vergleichbaren Einrichtungen gebe und die Zahl der Anbieter im gesamten Bundesgebiet gering sei, könne sich die Verwaltung nur auf wenige Erfahrungswerte anderer Kommunen beziehen, lautet die Erklärung für die erneute Verzögerung. Außerdem könne erst mit der Genehmigung des Haushaltes im Juli 2019 die weitere Ausführungsplanung beauftragt werden und die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. „Sofern die Angebotskosten im Rahmen der Kostenberechnung liegen, wird mit einer Bauzeit von circa neun Monaten gerechnet. Baustart sowie die Fertigstellung der Radstation können noch nicht konkret benannt werden, da zunächst die Angebote abzuwarten sind“, heißt es aus der Pressestelle. Im Klartext: Die Stadt will sich nicht mehr festlegen.

Alexander Krüger, Grünen-Fraktionschef in der Bürgerschaft, ärgert sich sehr über das Jahr für Jahr verzögerte Projekt. Allerdings schiebt er den Schwarzen Peter nicht etwa der Verwaltung zu, sondern Schwerin, „weil es mal wieder ein typisches Beispiel für die Fördermittelpolitik des Landes ist. Vor der Landtagswahl 2016 verkündete der Verkehrsminister vollmundig die Förderung des Vorhabens, danach passierte lange nichts“, kritisiert er. Zudem führt er weitere Faktoren an, die sich nachteilig auf Bauprojekte dieser Art auswirkten: Fachkräftemangel, steigende Kosten und Phasen, in denen der Haushalt auf seine Genehmigung warte, „führen immer wieder zu Leerlauf“. Einziger Hieb in Richtung Rathaus: „Aber die Stadtverwaltung muss auch darlegen, dass sie das Projekt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit genügend Engagement vorantreibt.“ Das sei nicht zuletzt für „die Glaubwürdigkeit der eigenen Baupolitik“ wichtig.

Selbst die CDU, die gern jede Gelegenheit nutzt, gegen die grün geführte Verwaltung zu wettern, bleibt in ihrer Kritik harmlos. Kein Wunder. Das Baudezernat, in dessen Verantwortung das Projekts liegt, wird von der Christdemokratin Jeannette von Busse geführt. CDU-Fraktionschef Axel Hochschild lässt daher Milde walten: „Die Radstation wurde von der Bürgerschaft beschlossen und sollte abgearbeitet werden. Es wird Zeit, dass man langsam in die Puschen kommt.“

