Greifswald: Rätselhafter Stoff im Brief löst Gefahrguteinsatz aus

Alarm im Stadthaus: Die Feuerwehr Greifswald wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in das Verwaltungsgebäude am Markt gerufen. Eine Mitarbeiterin der Poststelle stieß während des Verteilens der eingetroffenen Sendungen auf einen Brief, der vermutlich ein Pulver oder ein Granulat enthielt. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Brief separiert, die Poststelle des Stadthauses wurde für die Dauer des Einsatzes geräumt und für weiteren Personalverkehr gesperrt“, informiert Franziska Vopel, Mitarbeiterin der Pressestelle.

„Unsere diensthabende Wachschicht unter Führung des Einsatzleiters Erik Driesner hat dann das übliche Verfahren eingeleitet. Es wurde eine Dekontaminationsstrecke aufgebaut und mit Chemikalienschutzanzügen haben sie dann alles weitere veranlasst“, sagt Mathias Herenz, Leiter der Berufsfeuerwehr Greifswald, auf OZ-Nachfrage. Der Brief sei aus dem Gebäude entfernt und der Gefahrenbereich vorsorglich desinfiziert worden. Auch Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort gewesen, so Herenz. Die Polizei habe sofort begonnen, Ermittlungen aufzunehmen, um die Gefährdungslage zu beurteilen.

Auf dem Innenhof des Stadthauses bauten die Feuerwehrleute eine Dekontaminationsstrecke auf. Quelle: UHGW

Vermutlich war es Blumensamen

Zum Glück habe sich am Ende herausgestellt, dass es sich beim Inhalt des Briefes um keinen gefährlichen Stoff handelte. Laut Polizeisprecher Andrej Krosse habe ein Kriminaltechniker unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen die Sendung geöffnet. „Dabei kamen Samen, vermutlich Blumensamen, zum Vorschein“, sagte er. Zu Absender und Adressat wollte er keine Informationen geben. Womöglich handelte es sich bei dem Brief um eine Art Dankeschön für einen städtischen Mitarbeiter/Mitarbeiterin?

Laut Mathias Herenz gab es mit dem neuesten Gefahrguteinsatz in den vergangenen vier Jahren jetzt drei Fälle, die ähnlich geartet waren: Postsendungen, die aufgrund ihres rätselhaften Inhalts als verdächtig eingestuft wurden. So tauchte zuletzt im Oktober 2021 im Jobcenter Am Gorzberg eine Sendung mit einem verdächtigen Pulver auf. Der erste Gedanke sei gewesen, dass es sich womöglich um einen Brief mit Anthrax handeln könne. Doch glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht. Anthrax ist ein Milzbrand-Erreger. In den USA gab es in der Vergangenheit mehrfach Briefe mit diesem potenziell tödlich wirkenden Stoff. „Für solche Anthrax-Verdachtsfälle sind wir sehr gut geschult“, versichert Herenz. In Deutschland erhalten Behörden immer wieder einmal mysteriöse Briefe oder Päckchen mit unbekanntem Pulver. Bisher erwiesen sich die Substanzen fast immer als harmlos.

Von Petra Hase