Greifswald: Rentnerin verirrt sich mit Auto in Wald und wird tot gefunden

Bereits seit Anfang August galt eine 85-jährige Frau als spurlos verschwunden. Am Freitag entdeckte ein Jäger ihr Auto in einem Waldstück bei Grubenhagen (Landkreis Greifswald). Am Montag fanden Suchkräfte den Leichnam der Frau.

Bereits seit Anfang August galt eine 85-jährige Frau als spurlos verschwunden. Am Freitag entdeckte ein Jäger ihr Auto in einem Waldstück bei Grubenhagen (Landkreis Greifswald). Am Montag fanden Suchkräfte den Leichnam der Frau. Symbolbild. Quelle: Fotostand / Reiss via www.imago-images.de