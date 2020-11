Greifswald

In der Zeit, in der andere Restaurants ihre Türen schließen, beweisen Ines und Antje Büttner jede Menge Mut. Mitten im Corona-Lockdown haben sie in dieser Woche im Pommerschen Landesmuseum ihr „Natürlich Büttner’s“ eröffnet. Zuvor boten sie zehn Jahre lang in Büttner’s Restaurant in Wieck gehobene Küche.

Der Wechsel in die Greifswalder Innenstadt war zwar geplant, jedoch erst für den Februar des kommenden Jahres vorgesehen. „Wer weiß, ob wir im Dezember in Wieck wirklich hätten weitermachen dürfen. Da haben wir die auferlegte Zwangspause im November genutzt, um jetzt nach vorn zu stürmen“, sagt Antje Büttner. Auf viele schöne Erinnerungen am Ryck blicken die beiden Frauen zurück. Doch mit dem Kopf voller Ideen, die umgesetzt werden wollen, wurde es dort nun zu eng.

Ines und Antje Büttner haben im Pommerschen Landesmuseum mit ihrem „Natürlich Büttner’s“ ein neues Domizil bezogen. Wie auch in den Jahren zuvor legen sie dabei Wert auf erlesenste Zutaten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ungezwungen und lockerer mit gewohnter Qualität

Die Möglichkeit, ins Museum und damit in die Greifswalder Innenstadt zu ziehen, begeisterte das Inhaberehepaar und stieß hier auf offene Arme und viel Entgegenkommen. „Wir wollten eine Weiterentwicklung, und das Potenzial sehen wir in diesen Räumen“, so Antje Büttner. Auch wenn manche Neuheit zu erwarten ist, stellt sie eines klar: „Was bleibt, ist die Qualität der Produkte.“ Denn gekocht wird auch hier wie in Wieck. Nur etwas ungezwungener, leichter soll es sein. „Und jünger“, ergänzt Ehefrau Ines.

Unter dem Dach des Museums liegt nun das Hauptaugenmerk auf dem Mittagsgeschäft. Am Wochenende stehen jedoch selbstverständlich auch am Abend die Türen offen – sofern es wieder erlaubt ist. „Samstagabend haben wir dann wieder den Gourmetrestaurant-Betrieb und Freitagabend wollen wir Veranstaltungen wie Lesungen, Kochkurse oder Barbecues ins Restaurant holen“, verrät Antje Büttner.

Für diese Planungen hat das Team jedoch noch etwas Zeit, denn auch hier gelten die Vorgaben, Speisen nur zum Mitnehmen anzubieten. Daher hat das Lokal im Museum vorerst mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Welche kulinarischen Köstlichkeiten die Küchencrew in diesen Wochen kreiert, kann über die sozialen Medien wie Facebook eingesehen werden. Auch die Webseite befindet sich derzeit in der Umgestaltung.

Die Zeit wird außerdem genutzt, um die Räume weiter den Vorstellungen anzupassen. Noch fehlen Stühle und auch die Bilder müssen noch an die Wand. Die Küche wurde bereits offener gestaltet. „Wir wollen die Kommunikation mit dem Gast und kurze Wege“, meint Antje Büttner. Auch der Shopbereich, in dem die eigenen Manufakturprodukte und die der regionalen Partner –wie Gemüse vom Greifenacker – angeboten werden, ist in der Entwicklung.

Ausreichend Platz für viele neue Ideen

Das neue Mischkonzept verbindet die Gastronomie mit der Manufaktur. Kontinuierlich erweitern die Büttners dafür ihre Produktlinie. Getrocknete Tomaten, schwarze Nüsse, die Speckmarmelade oder das Limoncello aus eigenen Zitronen haben bereits ihren Platz im neuen Lokal gefunden. „Da wir saisonal und so weit wie möglich mit großen regionalen Wert verarbeiten, ist nicht immer alles vorrätig, was dann eine Produktvielfalt ermöglicht“, so Antje Büttner.

Pralinés und Macarons aus der hauseigenen Manufaktur sind ebenfalls weiterhin täglich im Angebot. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Die Chancen, in dieser Zeit irgendwie weiterzumachen, sehen die Büttners in der Innenstadt eher gegeben als in Wieck. „Wir sind fest verwurzelt in der Stadt. Unser großes Glück ist, dass die Gäste uns vertrauen und uns unterstützen. Wenn wir jetzt abwarten würden, würde uns das eher schwächen. Die meisten Gäste schauen mit uns sehr positiv nach vorn und sind gespannt auf das, was kommt“, freut sich Antje Büttner.

Und das Paar sieht noch viel Potential. So wird nicht nur die Pralinenherstellung weiter ausgebaut. Auch die Produktion eines eigenen Camembert ist geplant. Und bis die Träume von der Bewirtung auf der von Zitronenbäumen umrahmten Terrasse verwirklicht werden können, gibt es für die treuen Gäste weiter die Suppen, Pasta und geschmorte Gerichte im Wochenwechsel in der Bütti-Box zum Mitnehmen.

Von Wenke Büssow-Krämer