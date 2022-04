Greifswald

Es war das Jahr 2001, als die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira mit ihrem Lied „Whenever, Wherever“ in den deutschen Charts Platz 1 belegte. Zur gleichen Zeit tanzten meine Freunde und ich zu dem Song auf der Jugend-Disco im Takt. Ich war 15 Jahre alt und habe bei jeder Party, die wir in dem Jugendklub in Schönwalde I besuchten, meine Lieblingshose angezogen, die einen ähnlichen Ketten-Gürtel hatte, wie ihn Shakira in dem Musikvideo zu „Whenever, Wherever“ trug.

Im Takt stand ich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Kickertisch. Wir haben über mehrere Wochen hinweg stundenlang gespielt. Konsequenz? So manche Blase an den Fingern, weil ich die Griffe immer überdrehte (passiert mir heute nicht mehr). An einigen Nachmittagen übten Breakdancer im Takt ihre Choreografien. Meine beste Freundin und ich himmelten den etwa drei Jahre älteren Tanzlehrer an. Wir haben uns nie getraut, ihn anzusprechen, schauten auch immer peinlich berührt weg, wenn er sich in unsere Richtung drehte. Es war eine ganz besondere Zeit.

Leiterin des Takts kommen die Tränen

20 Jahre später sitze ich nun im Musikraum des Takts und höre zu, wie sich rund 20 Politiker, Streetworker und städtische Vertreter darüber empören, dass die Stellen der Takt-Mitarbeiter nach 2023 nicht mehr vom Landkreis finanziert werden sollen. Der Ärger ist berechtigt. Schließt die Einrichtung, verbringen rund 340 Kinder und Jugendliche ihre Freizeit auf der Straße. Was wären ihre Alternativen? Gelangweilt in Bushaltestellen, vor Supermärkten oder Hauseingängen abhängen?

Zu Beginn der Sondersitzung, die die Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt im Jugendklub angesichts der brisanten Lage anberaumt hat, kommt auch Petra Koop, Leiterin des Takts, in den Raum. In kurzen Worten erzählt sie, was alles in der Einrichtung angeboten wird. Die Kinder und Jugendlichen kochen beispielsweise einmal die Woche zusammen, erlernen Instrumente oder spielen Theater. Vor allem aber hat Petra Koop immer ein offenes Ohr für die jungen Menschen.

Von ihrem Arbeitgeber – dem Landkreis – ist es nicht gewünscht, dass sie sich öffentlich äußert. Doch ihre Emotionen sagen mehr als Worte es tun könnten. Nachdem Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung und SDP-Bürgerschaftsmitglied, ihr mehrfach sagt, dass man für den Erhalt des Taktes kämpfen werde, schießen Petra Koop Tränen in die Augen. Sie bedankt sich und verlässt den Raum.

Die Ortsteilvertretung um (v. l.) Peter Multhauf, Berndt Frisch, Karola Lüptow, Sandy Preusche, Ibrahim Al Najjar und Kira Wisnewski macht sich für das Jugend- und Freizeitzentrum stark. Quelle: Christin Lachmann

„Schließt das Takt, werden viele Kinder hinunterfallen“

Die Kreisverwaltung, die sich bei der Sondersitzung entschuldigen ließ, begründet den Finanzierungsstopp der Stellen damit, dass Greifswald im Gegensatz zu anderen Gemeinden hier ganz klar bevorteilt werde. Andreas Kerath, Fraktionsvorsitzender der SPD, bringt den eigentlichen Punkt während der Sitzung auf Tisch. Die Hansestadt erhält keine Bevorteilung, sondern werde nun genauso heruntergestuft wie die Jugendarbeit in anderen Teilen des Kreises.

Eigentlich gibt es neben der Stelle von Petra Koop eine weitere. Doch die fällt krankheitsbedingt seit Langem aus. Ist das Takt wegen Urlaub geschlossen, sehen die Straßensozialarbeiter wie Mareen Rischke, wie die Kinder vor der Tür sitzen und darauf warten, dass es wieder öffnet.

Gemeinsam mit ihren drei Kollegen ist die Streetworkerin viel in den Schönwalder Stadtteilen unterwegs. „Es ist wichtig, dass es keinen Leerlauf gibt. Wir haben es in unserer Arbeit gesehen, dass es viel Zeit braucht, wieder Kontakte zu knüpfen und die Verbindung neu aufzubauen. Wenn das Takt schließt, werden viele von den 342 Kindern und Jugendlichen hinunterfallen“, macht sie deutlich.

Greifswalds Parteien sind sich einig

Ausnahmsweise herrscht auf dem politischen Parkett in der Hansestadt Einstimmigkeit: Der Jugendklub darf nicht schließen, nur weil die Stellen nicht mehr finanziert werden, stellen die Greifswalder Parteien klar. Rückendeckung kommt auch von der Stadtverwaltung. Das Geld für die Stellen werde man schon irgendwie zusammenbekommen.

Genauso muss auch gehandelt werden. Denn ich bin nicht die Einzige, die so tolle Zeiten mit der Einrichtung verbindet. An was sollen die Kinder und Jugendlichen vom Takt später zurückdenken? Wie ihr Freizeitklub dicht gemacht wurde? Wie sie gelangweilt an den Bushaltestellen saßen? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.

Von Christin Lachmann