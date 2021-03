Greifswald: Rewe baut neuen Supermarkt in der Grimmer Straße

Greifswald

Rewe wird im April mit den Bauarbeiten für einen neuen Supermarkt in der Grimmer Straße beginnen. Das bestätigt Nadja Keller von der Rewe-Markt GmbH, Zweigniederlassung Teltow. Seit einigen Tagen weist bereits ein Bauschild direkt neben dem noch bestehenden Rewe-Markt in der Grimmer Straße 4-6 auf das Bauvorhaben hin. Noch im März beginnen auch Abrissarbeiten, so Keller. Dazu wurde bereits der Getränkemarkt in der alten Filiale leergeräumt.

Der neue Markt soll im November, also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, eröffnen. Er wird dann 1800 Quadratmeter groß sein, vergleichbar mit dem Rewe-Markt in der Lomonossowallee. Dieser war anstelle des Pfingsten 2018 durch einen Brand vernichteten alten Marktes errichtet worden. Wie Nadja Keller mitteilte, werde der Neubau in der Grimmer Straße ebenfalls nach dem sogenannten Green-Building-Konzept errichtet. Das heißt, es handele sich um einen besonders energieeffizienten Einkaufsmarkt, der im Vergleich zu Standardbauten rund 50 Prozent weniger Energie verbrauche.

Klimaschutz im Fokus

Das werde ermöglicht, weil Heizenergie zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung aus zentraler Gewerbekälte und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen erzeugt werden soll. Ebenfalls neu sei, dass für die Reinigung der Toiletten und zur Außenbewässerung aufgefangenes Regenwasser genutzt wird. Dank breiter Glasformen, erläutert Nadja Keller weiter, soll großzügig einfallendes Tageslicht ebenfalls die Energieressourcen schonen.

Für die Warenpräsentation im neuen Markt sollen komplett verglaste Kühlregale zum Einsatz gelangen, die mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind. Hier würden ebenfalls ausschließlich natürliche Kältemittel Verwendung finden. Wie in der Lomonossowallee sollen auch in der Grimmer Straße wieder Frischetheken aufgestellt werden, an denen es neben Wurst, Fleisch und Käse auch verzehrfertige Salate, Wrapes und geschnittenes Obst geben soll, heißt es von Rewe.

Das Unternehmen will mit dem neuen Markt langfristig in den Standort Grimmer Straße, dem sich ja mittlerweile auch ein neues Wohngebiet anschließt, investieren. Mit Fertigstellung im November wäre dies dann der dritte Rewe-Markt nach dem Green-Building-Konzept in Greifswald. Ein weiterer entsteht derzeit an der Hans-Beimler-Straße. Dieser werde am 22. April seine Türen für die Kundinnen und Kunden öffnen, heißt es aus von der Unternehmenskommunikation..

Von Reinhard Amler