Greifswald

Das erste Nullenergie-Studentenapartment-Haus Deutschlands soll zum 1. April nächsten Jahres bezugsfertig sein. Jetzt wurde das Richtfest für das viergeschossige Gebäude in der Soldmannstraße gefeiert.

„Insgesamt entstehen 112 Apartments unterschiedlicher Größe“, informiert Thomas Schneider, Geschäftsführer der Bioniq Beteiligungsgesellschaft mbH. „Die Einzimmer-Apartments sind 22 Quadratmeter groß.“ Die Firma investiert etwa zehn Millionen Euro in das viergeschossige Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft der früheren Institute für anorganische und organische Chemie in der Soldmannstraße. Thomas Schneider ist auch Chef der Select Werthaus GmbH, die die denkmalgeschützten Gebäude zu Studentenwohnhäusern umbaute.

Anzeige

Blick vom Dach des Hauses auf die frühere Anorganik (links) mit Hörsaal und Organik Quelle: eob

Weitere OZ+ Artikel

Es ist ein Bau mit Superlativen. „Einen Viergeschosser nur aus Holz, einschließlich des Tragwerks und der Bodenbeläge, gibt es bisher nicht“, sagt der Greifswalder Architekt Frank Bräsel. Er ist auch Architekt des ersten autarken Greifswalder Wohnhauses in der Stralsunder Straße.

Bohrungen bis 140 Meter Tiefe

Blick in den Flur Quelle: eob

„Innen haben wir Fichte und außen Lärche verwendet“, erläutert er. Das Apartmenthaus wird nach Fertigstellung ohne Kohlendioxid-Emissionen gewärmt und gekühlt. Dafür wird die Erdwärme „angezapft“. „Über Photovoltaik wird Energie für den Betrieb der Geothermieanlage gewonnen“, schildert Schneider. Um die Erdwärme zu nutzen, wurde zwölf Mal 140 Meter tief gebohrt. „Fachleute sagten, so tief geht nicht, aber wir haben es geschafft, obwohl wir in 130 Meter Tiefe auf Kalk stießen“, sagt Bräsel. „Es ist eine anspruchsvolle Baustelle.“ So sei die Dämmschicht mit 30 Zentimetern noch zehn Zentimeter dicker als bei den Niedrigenergiehäusern. Das Haus steht auf einer Schicht von 70 Zentimeter Glasschaumgranulat. „An diesem Bau ist nichts Standard.“

Greifswalder Haus ist Pilotprojekt

Auf dem Hof wird es 60 zusätzliche Stellplätze geben. „Mit einer grünen Insel in der Mitte“, erläutert der zweite Bioniq-Geschäftsführer Karl Smets. Bioniq-Studentenapartments nach Greifswalder Vorbild sollen nun auch in anderen Städten gebaut werden. Ein konkretes Vorhaben gebe es noch nicht.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Baut Greifswald nach Bioniq-Vorbild?

Noch immer nicht geklärt ist das Schicksal des früheren, stark mit Quecksilber belasteten Hörsaals der Chemiker. Smets hofft, dass dort die einmalige Greifswalder Moorbibliothek von Professor Hans Joosten einziehen kann. Sie befindet sich noch im Haus der Succow-Stiftung im früheren Direktorenhaus der Nervenklinik.

Interessierter Gast des Richtfestes war der Greifswalder OB Stefan Fassbinder (Grüne), der Gespräche führte und Kontakte knüpfte. „Wir wollen ja zum Beispiel noch eine große Schule bauen“, sagte er.

Von Eckhard Oberdörfer