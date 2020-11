Greifswald

Am Rohbau des neuen Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie in Greifswald wird am Freitag die Richtkrone auf den Dachstuhl gesetzt. Eigentlich sollte der symbolische Akt gefeiert werden, doch wegen der Corona-Einschränkungen muss auf das Richtfest verzichtet werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Rohbau in zehn Monaten hochgezogen

Der Grundstein für das neue Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie, dem größten Bauprojekt der Hanse-und Universitätsstadt, wurde im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Februar gelegt. Knapp zehn Monate später steht der fünfgeschossige Betonrohbau im Innenhof zwischen dem BioTechnikum und dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie. Die Parkebene ist komplett fertig, ein Großteil der Fenster eingesetzt.

Auch die Arbeiten für Heizung, Sanitär und Elektro sind in vollem Gange. In der vergangenen Woche haben vier weitere Ausbaugewerke ihre Arbeit aufgenommen. Die Fassadenbauer haben begonnen, die Wärmedämmung an der Außenwand sowie die sogenannte Pfosten-Riegel-Konstruktion für die Glasfassade anzubringen. Im Inneren sind die Putzer aktiv und auf dem Dach die Dachdecker. Dort werde derzeit auch die Technikzentrale als Stahlkonstruktion errichtet. Sie soll Mitte November fertiggestellt werden, informiert die Stadtverwaltung.

Fertigstellung für zweites Quartal 2022 vorgesehen

Rund 38 Millionen Euro investiert die Stadt in das Vorhaben, das ein Leitprojekt im Masterplan Gesundheitswirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern ist. Das Land unterstützt das Bauvorhaben mit 16,5 Millionen Euro und hat eine weitere notwendige Erhöhung der Fördermittel in Aussicht gestellt. In dem Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum sollen etwa 240 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aktuell wird mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Zentrums unter Regie der Witeno GmbH im zweiten Quartal 2022 gerechnet.

