Greifswald

Im Februar 2022 tritt Ruth Slenczka die Nachfolge des im April vergangenen Jahres ausgeschiedenen Uwe Schröder an, teilte das Pommersche Landesmuseum mit. Er hatte das Haus bis Ende April geleitet. Nach OZ-Informationen gab es 18 Bewerber, etwas weniger als in der ersten Runde.

Diese war vom für die Auswahl zuständigen Stiftungsrat nach öffentlichen Auseinandersetzungen um Personen abgebrochen worden, so dass die geplante Neubesetzung zum 1. Mai nicht zustande kam. Der damalige Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) kritisierte den Abbruch, weil es zwei hochkarätige Bewerber gegeben habe.

Essener Unternehmen suchte Direktor

In Runde zwei bediente sich der Stiftungsrat zur Kandidatenfindung eines Dritten, des Essener Unternehmens Kulturexperten. Slenczka stammt aus Köln. Sie studierte Geschichte, Kunstgeschichte und evangelische Theologie in Mainz, Bonn und Göttingen, wo sie 1994 mit einer Arbeit über Lehrhafte Bildtafeln in spätmittelalterlichen Kirchen promoviert wurde.

In Berlin und Brandenburg Erfahrungen gesammelt

Slenczka habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin in diversen Institutionen Projekt-, Berufs- und Ausstellungserfahrungen gesammelt und war zuletzt Leiterin der Wittenberger Museen (Lutherhaus und Melanchthonhaus), heißt es in der Presseerklärung. Das Votum des Stiftungsrats auf Empfehlung des Auswahlgremiums, in dem unter anderem Land, Bund und externe Experten vertreten waren, sei einstimmig erfolgt. Dem Stiftungsrat soll nur Ruth Slenczka präsentiert worden sein.

Landsmannschaft mit Bauchschmerzen

Margrit Schlegel, Vertreterin der Pommerschen Landsmannschaft im Stiftungsrat, hatte bei ihrem „Ja“ gewisse Bauchschmerzen, sagte sie der OZ. Denn der neuen Direktorin fehlten Kenntnisse der pommerschen Geschichte, des Polnischen und skandinavischer Sprachen. Alles Kriterien, die in der Ausschreibung gefordert waren.

Von Eckhard Oberdörfer