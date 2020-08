Greifswald

Im Rahmen einer Dialogtour hat die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken am Donnerstag das islamische Kulturzentrum in Greifswald besucht. Anlass waren die offensichtlich rassistischen Anschläge auf das Gebetshaus in der jüngsten Vergangenheit.

Im Abstand von wenigen Wochen wurden zwei abgetrennte Schweineköpfe vor das Haus gelegt. Eine Welle der Solidarität folgte. Mit Vertretern aus der Lokalpolitik, dem Fußballverein Al Karama und der muslimischen Gemeinde diskutierte Esken über Integration, aber auch über Rassismus und Diskriminierung in den sozialen Netzwerken.

Stimmung in sozialen Netzwerken ist aggressiver

„Es ist alarmierend, wenn eine Gemeinde, die seit 20 Jahren fest in Greifswald etabliert ist und so offen für kulturelle Vielfalt und Integration steht, solchen Anfeindungen ausgesetzt ist“, sagte die SPD-Politikerin. Sie sieht eine starke Verbindung zwischen dem Hass im Internet und rassistischen Übergriffen.

Das Problem aus Sicht der Bundestagsabgeordneten: „Die Personen in den sozialen Netzwerken kommentieren immer häufiger und aggressiver, so dass sich viele Leute aus der Diskussion zurückziehen.“ So würde der Eindruck entstehen, dass diese Gruppen die Mehrheit bilden würden.

Integrationsbeauftragter erfährt viel Hass im Netz

Das hat auch der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Ibrahim Al Najjar, beobachtet. In den vergangenen Wochen musste er sich viele Anfeindungen im Netz anhören. In einer Greifswalder Facebookgruppe sei es besonders schlimm mit dem Hass gegen ihn und Ausländer. „Aber diese Leute sind definitiv nicht die Mehrheit“, versicherte er. Deswegen sei es aus seiner Sicht auch so wichtig, sich dem entgegenzustellen. Jusos-Kreisvorsitzende Anna Katharina Kassautzki erzählte, dass sie versucht, mit den Leuten in den Kommentaren in Austausch zu treten. „Aber auf Dauer macht einen das kaputt“, stellte sie fest.

Begegnungen im echten Leben zu schaffen, sei ein Ziel für gelingende Integration. „Man muss den Leuten, die fremden Kulturen kritisch gegenüberstehen zeigen, dass es Menschen sind wie du und ich“, sagte Landrat Michael Sack ( CDU).

„Das braucht Zeit, Geduld und Kraft. Und den anderen muss man ganz klar erklären, dass Hass und Hetze kein Teil der Gesellschaft sein kann und dass wir das nicht wollen.“ Deswegen müsse auch in den Kommentarspalten kritisch geantwortet werden, damit das Gefühl der angeblichen Mehrheit schwindet. Doch wie man es schaffe, dagegenzuhalten oder sogar das größere Gegengewicht zu bilden, dafür habe der Landrat bisher noch keine Lösung.

„Wir dürfen nicht aufhören, über Hass zu reden!“

Saskia Esken appellierte an den Rechtsstaat, der in Fällen der Grenzüberschreitung tätig werden müsse. „Ich bekomme auch Drohmails und eine Menge hässlicher Kommentare, da muss man sich Gedanken machen, ob man das zur Anzeige bringt“, sagte sie. Damit Hasskommentare jedoch ernster genommen werden können, bräuchte die Polizei mehr Personal. Der Konsens der Diskussion: „Wir dürfen nicht aufhören, über den Hass zu reden. Wir sind stark als demokratische Gesellschaft“, fasste Saskia Esken zusammen. „Wir sind viele und die sind wenige.“

Von Stefanie Ploch