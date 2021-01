Greifswald

Die Hansestadt Greifswald kommt dem Ziel, ihr seeuntüchtiges Flaggschiff „Greif“ komplett zu sanieren, ein gewaltiges Stück näher. Nachdem bereits der Bund im November eine Beteiligung an dem Vorhaben in Höhe von 1,7 Millionen Euro zusagte, wollen nun auch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Vorpommern mit ihrer Stiftung das Vorhaben finanziell unterstützen. Die Zuwendung geht an den Förderverein Rahsegler Greif e.V. und soll ganz konkret der Restaurierung der Takelage zugutekommen. Über die Höhe der Förderung indes wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die Greif ist ein schwimmendes Denkmal von nationaler Bedeutung und auf den Meeren aus dem farbenreichen Bild der historischen Schiffe nicht wegzudenken“, begründet Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, die Zuwendung. „Die Greif hat sich in die Herzen der Menschen gesegelt“, ergänzt Ulrich Wolff, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern. Der Einsatz vieler Ehrenamtler für ihre Erhaltung und den Betrieb sei beispielgebend. „Mit der Förderung möchten wir unsere Wertschätzung für dieses enorme ehrenamtliche Engagement unterstreichen“, so Wolff.

Die Greif in der Dämmerung im Heimathafen Wieck Quelle: Tilo Wallrodt

2022 soll das Schiff wieder Segel setzen

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zeigt sich angesichts dieser Hilfe sehr dankbar: „Die Förderung ist ein entscheidender finanzieller Beitrag, um die dringend notwendige Restaurierung, Sanierung und zweckmäßige Modernisierung des Schiffes abzusichern“, sagt er. Insgesamt sind 3,5 Millionen Euro notwendig, damit die „Greif“ auch künftig in See stechen kann. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass ihr segelnder Botschafter 2022 wieder auf Fahrt geht. Seit Anfang vorigen Jahres liegt die Schonerbrigg im Heimathafen Wieck an der Pier, weil ihr aufgrund von schwerwiegenden Korrosionsschäden die Seetüchtigkeit entzogen wurde.

Seither versuchen Hansestadt, der städtische Eigenbetrieb „Seesportzentrum Greif“ sowie der Förderverein des Schiffes Unterstützer zu gewinnen. Mit großem Erfolg. Allein innerhalb der Aktion „Rettet die Greif“, im August von der OSTSEE-ZEITUNG initiiert, landeten bis jetzt über 168 000 Euro auf dem Spendenkonto. Damit soll das Holzdeck erneuert werden.

Takelage ist Hauptantriebsmittel des Schiffes

Die nun mit der neuen Spende mögliche Restaurierung der Takelage als Hauptantriebsmittel des Segelschulschiffes sei eine Grundvoraussetzung, so Betriebsleiter Friedrich Fichte, damit die Greif wieder in See stechen kann. „Die Arbeiten umfassen die Demontage und Aufarbeitung des Fockmasts, Großmasts und Klüverbaums sowie die Reparatur der hölzernen Spieren. Auch das stehende und laufende Gut für die Befestigung der Masten und die Bedienung der Segel muss komplett ausgetauscht werden. Das gilt auch für sämtliche Segel“, verdeutlicht er.

Die Stiftungen Bewahren, Stärken, Begeistern: In diesem Sinne fördert die Ostdeutsche Sparkassenstiftung seit 1996 Kunst, Kultur und Denkmalpflege. Sie ist ein Gemeinschaftswerk aller Mitgliedssparkassen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) in MV, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Fast 2.300 Projekte wurden von ihr zusammen mit den heute 44 OSV-Sparkassen gefördert, begleitet und selbst realisiert. Dafür standen rund 100 Millionen Euro aus den Vermögenserträgen, dem PS-Lotterie-Sparen und Spenden zur Verfügung. Davon wurden in MV 355 Projekte mit insgesamt 15 Millionen Euro unterstützt. Die Stiftung der Sparkasse Vorpommern wurde bereits 1993 gegründet und hat seither diverse Projekte in den Bereichen Kultur, Kunst, Heimat- und Brauchtumspflege, Gesundheit, Wissenschaft und Sport in einer Gesamthöhe von mehr als 2,5 Mio. Euro gefördert. Die Sparkassenorganisation ist einer der größten nicht-staatlichen Kulturförderer in Deutschland.

Noch unklar war bislang, ob sich auch das Land mit einem Beitrag an der Sanierung beteiligt. „Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen“, zeigt sich Fichte gegenüber OZ zuversichtlich. Auf eine OZ-Anfrage bei der Landesregierung erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe nun am Freitag: „Es ist gut, dass die Vorstellungen konkreter werden und vor Ort sich viele für die Greif einsetzen. Wir wollen gern helfen. Die Unterstützung könnte voraussichtlich bei 500 000 Euro liegen“, sagt der CDU-Politiker. Doch bis zur Zusicherung seien noch weitere Gespräche mit den Beteiligten notwendig. Mit einer Finanzspritze würde Schwerin den eigenen Worten quasi auch Taten folgen lassen. Denn im Juli 2020 stufte das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV die „Greif“ als „Denkmal von nationaler Bedeutung“ ein.

Stadt schießt halbe Million Euro

Fließen Landesmittel, könnte sich der notwendige Eigenanteil der Stadt für die Sanierung des Schiffes reduzieren. Aktuell weist der Wirtschaftsplan des Seesportzentrums, der am Montag von der Bürgerschaft beschlossen werden soll, einen Investitionszuschuss von 806 000 Euro auf. Darüber hinaus schießt die Stadt dem Eigenbetrieb laut Plan in diesem Jahr 500 000 Euro zu. Zum Vergleich: 2019 waren es 273 000 Euro. Damals und in Vorjahren gab es Stimmen aus der Politik, die eine Förderung in dieser Höhe monierten. Doch der Wind hat sich gedreht. Die Solidarität mit der „Greif“ auch über die Stadtgrenzen hinaus wächst stetig. Im Oktober bekannte sich deshalb das Stadtparlament per Beschluss zur Sanierung des Schiffes und seinem Weiterbetrieb unter Segeln.

Spätestens im Herbst zur Werft

Ziel ist es, den Zweimaster spätestens im Herbst auf eine Werft zu überführen. „Die Ausschreibung der Arbeiten können wir aber erst vornehmen, wenn die komplette Finanzierung steht“, sagt Friedrich Fichte. Dann sei es auch möglich, mit Entkernungsarbeiten im Heimathafen anzufangen. Bei einem früheren Beginn riskiere die Stadt die Zuwendungen. Alternativ könnte ein vorfristiger Maßnahmebeginn beantragt werden, um die Zeit effektiv zu nutzen. Die Crew der „Greif“ wolle im Innern des Schiffes Baufreiheit schaffen. „Dämmung und Inneneinrichtung müssen demontiert werden“, verdeutlicht Fichte. Aber auch die Mitglieder des Fördervereins stehen bereit: „Wir wollen tatkräftige Unterstützung leisten, damit jeder Cent dann auch tatsächlich für den Werftaufenthalt genutzt werden kann“, sagt Vorsitzende Anne Stielow.

Open Ship mit dem Förderverein

Der fast 500 Mitglieder zählende Verein habe sich auch im Sommer bei der Open-Ship-Aktion eingebracht. Die Führungen zogen nicht nur reichlich Greifswalder an Deck. „Es kamen ebenso viele Touristen“, erzählt Stielow. Besonders freue sie sich darüber, dass einige der Gäste so fasziniert vom Schiff waren, dass sie nun dauerhaft die „Greif“ mit ihrer Mitgliedschaft im Verein unterstützen. Leider mussten die Besichtigungen coronabedingt Ende Oktober eingestellt werden. „Aber wir haben vor, die Aktion in diesem Jahr aufleben zu lassen“, sagt sie.

Von Petra Hase