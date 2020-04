Greifswald: Sanierung der historischen Stahlkonstruktion der Gewächshäuser fast fertig

Greifswald

Gute Nachrichten für die Sanierung der denkmalgeschützten historischen Gewächshäuser der Uni Greifswald: Die österreichische Spezialfirma, die die genietete Stahlkonstruktion erneuert, arbeitet auch nach Ostern weiter in Greifswald. Darüber informierte der kommissarische Leiter des Staatlichen Betriebs für Liegenschaften in Greifswald, Stefan Aufdermauer.

Bis Ende April wollen die Stahlbauer fertig sein, ergänzt Peter König, Kustos des Botanischen Gartens. „Dann ist die eiserne Rahmenkonstruktion fit für die Zukunft.“ Ferner laufe die Neuverglasung, und die Maurer arbeiteten an den Sockeln der Gewächshäuser.

Baugerüste werden zurückgebaut

„Der Kälteschutz der in der Anlage verbliebenen Pflanzen muss bis zum Ende gewahrt sein“, betont der Kustos. Die Baugerüste würden aber in dieser Woche in Abstimmung mit den Glasern weiter zurückgebaut. Zunächst war befürchtet worden, dass die Sanierung wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitern unterbrochen werden muss.

Durch die Sanierung sollen die 1884 bis 1886 von der Greifswalder Firma Julius Kessler gebauten Gewächshäuser ihr ursprüngliches Aussehen zurückerhalten, inklusive der Rekonstruktion des Schmuckgiebels. Schornsteine werden wieder aufgebaut und Anbauten entfernt. Die Gewächshäuser wurden wegen statischer Probleme seit 2014 für den Besucherverkehr gesperrt.

Entwurfszeichnung der Gewächshäuser, so sollen sie wieder aussehen Quelle: Botanischer Garten

Die baldige Fertigstellung der Häuser ist auch deshalb eine gute Nachricht, weil der Bund das Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen mitfinanziert. Er hat bereits im November 2014 1,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die bis zum Jahresende 2020 abgerechnet werden müssen. 2,1 Millionen gibt das Land, 500.000 Euro die Universität, 47.000 Euro die Heike- und Horst Hoffmann-Stiftung.

Spenden wurden gesammelt

Die Universität hatte zunächst die wie der Dom und die Marienkirche zu den Denkmalen von nationaler Bedeutung in Greifswald zählenden Gewächshäuser aufgeben wollen. Dagegen gab es Proteste. Viele Bürger und die Studierenden spendeten und gaben Geld. Es wurden Veranstaltungen wie das „Tanzen fürs Gewächshäusle“ organisiert.

So sieht die Fassade noch aus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Botanikerin Sabrina Rilke sammelte Geld über den Verkauf eines Sattelschützers mit dem Schwiegermutterstuhl (ein Kaktus) als Motiv, der im Botanischen Garten wächst. Die waren rasch vergriffen. Noch auf dem Markt ist derzeit eine zweite Edition mit einer Zwergpalme als Motiv. Über die Hälfte, und zwar 280 Stück, sind weg. Nun hofft Sabrina Rilke auf die Zeit nach Corona, um auf Veranstaltungen die restlichen Sattelschützer zugunsten des Botanischen Gartens verkaufen zu können.

Von Eckhard Oberdörfer