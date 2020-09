Greifswald

Zu teuer, zu wenig Platz, keine Umkleidemöglichkeiten: Noch ist völlig unklar, ob und wo es eine Ausweichspielstätte während der Sanierungsarbeiten am Theater Vorpommern, die frühestens Mitte 2022 beginnen sollen, geben wird. Einige Möglichkeiten wurden durch die Stadtverwaltung bereits geprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd. Theaterfreunde müssen sich darauf einstellen, dass es keine größeren Produktionen während der Sanierung, die bis zu drei Jahre dauern könnte, in der Hansestadt geben wird.

Dabei klangen Geschäftsführer Peter van Slooten und Intendant Dirk Löschner Ende vergangenen Jahres noch sehr zuversichtlich, dass das Interimstheater einen festen Platz An der Jungfernwiese im Gewerbegebiet bekommen wird. Auch die 850 000 Euro teure mobile Bühne, die für Open-Air-Festivals angeschafft wurde, sollte dort zum Einsatz kommen. Der Ort wäre für das Theater optimal gewesen, da sich sowohl der Fundus als auch die Probebühnen des Schauspiels dort befinden.

Anzeige

Theaterbesucher sollen für größere Produktionen nach Stralsund

Doch daraus wird nichts mehr. Die Ausweichspielstätte in der Nähe der Festspielwiese sei zu teuer, sagt die Stadtverwaltung. „Es wurde geprüft, dort eine Werkstatthalle zu errichten, die in den ersten drei Jahren als Interimsspielstätte genutzt werden sollte. Diese Halle sollte von dem privaten Investor errichtet werden, an den dann Miete gezahlt wird“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Wie hoch die Kosten dafür gewesen wären, dazu will sich die Stadt nicht äußern.

Weitere OZ+ Artikel

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder hofft indes auf Verständnis für diese Entscheidung. Denn es sei nicht vermittelbar, weitere Millionenbeträge für das Interim auszugeben, begründet der Grünen-Politiker. „Wir wollen auch in der Zeit der Sanierung Theater in Greifswald anbieten. Aber in deutlich reduzierter Form. Der Schwerpunkt liegt auf kleineren Gesichten. Diejenigen, die das große Philharmonie-Konzert hören oder sehen möchten, dem ist zuzumuten, dafür nach Stralsund zu fahren.“

Haus in der Stralsunder Straße und Kaisersaal vom Tisch?

Die mögliche Ausweichspielstätte im Gewerbegebiet stand zwar ganz oben auf der Liste, doch es gab noch andere Orte, die geprüft wurden. Zur Auswahl stand beispielsweise die alte Mensa, die aufgrund von nicht ausreichendem Brandschutz wieder verworfen wurde. Die Bühne in der Stralsunder Straße 10/11 (Straze) wäre zu klein, technische Anforderungen ließen sich dort nicht so leicht umsetzen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Auch im Kaisersaal der Stadthalle wären große und aufwendige Produktionen nur bedingt bespielbar, benötigen die Theatermitarbeiter Umkleide- und Lagermöglichkeiten sowie Duschen und Toiletten.

OB verspricht Lösung des Problems

Oberbürgermeister Fassbinder verspricht indes, dass es eine einfache Variante geben wird, die allerdings noch nicht spruchreif sei. Welche das sein könnte, dazu will sich auch das Theater Vorpommern trotz mehrfacher Nachfragen nicht äußern. „Ich kann mir vorstellen, dass kleinere Produktionen in der Mensa oder in der Straze machbar sind“, sagt indes Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Bildungs- und Kulturausschusses. Er bedauert, dass der Ausschuss kein Mitspracherecht hatte: „Die Frage nach der Ausweichspielstätte werden wir bei der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung setzen und dann wollen wir von der Verwaltung Antworten.“

Auch die Grünen-Politikerin Ulrike Berger begrüßt, wenn „die Stadtverwaltung sich darum kümmert, einen Teil der Produktion vor Ort in Greifswald stattfinden zu lassen.“ Doch auch sie geht davon aus, dass große Produktionen nicht in der Hansestadt während er Sanierungsarbeiten umsetzbar sind. Sie spricht sich daher für einen kostengünstigen Shuttle aus, der Theaterbesucher nach Stralsund bringt.

Dass Ausweichspielstätten für kleinere Aufführungen dennoch funktionieren, habe man bei der Opernale bewiesen, die beispielsweise in einer Scheune in Griebenow oder auch im Jarmener Speicher aufgeführt wurde, sagt Berger: „Es muss aber finanziell vertretbar sein.“

Von Christin Lachmann