Greifswald

Für die entscheidende Bürgerschaftssitzung hatte die Crew die blankgeputzte Schiffsglocke der „Greif“ mitgebracht. Für jeden Abgeordneten, der am Montagabend die Stadthalle betrat, glaste Kay Kudell am Eingang die Glocke. Ein mahnender Glockenton, „damit die Damen und Herren die richtige Entscheidung treffen“, sagte das Mitglied des Fördervereins.

Das Glasen hat den Unterstützern des Schiffes Glück gebracht: Mit einer deutlichen Mehrheit der Stimmen von Grünen, CDU, SPD und AfD beschloss die Bürgerschaft die Sanierung der „Greif“ und den Weiterbetrieb als Segelschulschiff. „Ich bin sehr erfreut, dass die Stadt mit breiter Mehrheit hinter dem Schiff steht“, zeigte sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) über das Votum erleichtert.

„Wir stehen vor einem Dilemma“

Das heißt, die „Greif“ soll nach der Sanierung wieder in Fahrt kommen und nicht – wie von FDP, Kompetenz für Vorpommern und Bürgerliste gefordert – als Museumsschiff an der Kette liegen. Dennoch trieb alle Abgeordneten die Sorge um die jährlichen Zuschüsse um, die der Eigenbetrieb mit 300 000 bis 400 000 Euro pro Jahr bezifferte.

„Wir stehen in unserer Abwägung vor einem Dilemma“, sagte der Historiker Thomas Stamm-Kuhlmann ( SPD). Zum einen könne man sich nicht sicher sein, dass sich die Ausgaben tatsächlich in dem prognostizierten Rahmen bewegen. „Zum anderen bekommen wir die Zuschüsse für die Sanierung nicht, wenn wir das Schiff an die Kette legen.“

Letzteres hatte der Haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhard Rehberg klargemacht, als er Anfang September das Schiff besuchte und die Förderung der insgesamt 3,5 Millionen Euro teuren Sanierung in Höhe von 50 Prozent in Aussicht stellte.

Stadt soll Land und Bund mit ins Boot holen

Zusätzlich zum Votum für eine „Greif“ in Fahrt beauftragte die Bürgerschaft die Stadtverwaltung, mit Bund und Land das Gespräch über eine langfristige institutionelle Förderung zu suchen. Schließlich sei die „Greif“ als „Denkmal von nationaler Bedeutung“ eingestuft, so die Argumentation der SPD. Vorstellbar sei beispielsweise, die „Greif“ langfristig in eine gemeinsame Stiftung zu überführen.

Fassbinder : „Geschäftsplan steht auf soliden Füßen“

Auch die CDU gab dem Eigenbetrieb mahnende Worte mit auf den Weg. Die Zustimmung der Christdemokraten zu Sanierung und Weiterbetrieb als Segelschulschiff sei „kein Persilschein“, so Fraktionschef Axel Hochschild. Die Stadt solle Nutzungsideen des ehrenamtlichen Kapitäns der „ Roald Amundsen“, Ullrich Komorowski, aufnehmen.

Komorowski hatte unter anderem längere Fahrten mit Jugendlichen vorgeschlagen, die der Bund großzügig fördere. Komorowski glaubt zudem, dass man ein Schiff auch ohne Zuschüsse betreiben kann, indem es ehrenamtlich als Traditionsschiff betrieben werde.

Eine solche Option, das Schiff aus den Händen der Stadt zu geben, hatte aber keine der Greifswalder Bürgerschaftsfraktionen auf den Tisch gelegt. Fassbinder betonte: „Unser Bestreben ist es, das Defizit möglichst auf einem niedrigen Niveau zu halten. Der Geschäftsplan steht auf soliden Füßen.“

Fördermittel? Land noch verhalten

Der Eigenbetrieb richtet inzwischen den Blick nach vorn. Der Förderantrag für den Bund sei gestellt und werde nun um den entscheidenden Bürgerschaftsbeschluss ergänzt, so der Leiter des Eigenbetriebes, Friedrich Fichte. Ende November tagt der Bundestagshaushaltsausschuss und stimmt, so die Hoffnung Fichtes, für eine Förderung.

Von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung sei Ende Oktober eine Entscheidung zu erwarten. Verhaltener dagegen sind die Reaktionen des Landes. Demnach liegt ein schriftlicher Förderantrag bislang noch nicht vor. „Ob und inwieweit gefördert werden könnte, müssen ein entsprechendes Konzept und Gespräche zeigen“, sagte Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

Laut Fichte habe das Land allerdings in Vorgesprächen eine Förderung in Höhe von 20 Prozent der Baukosten in Aussicht gestellt. Läuft alles nach Plan, soll die „Greif“ 2021 auf die Werft gehen und ein Jahr später wieder Segel setzen.

Keine Mehrheit für ausschließlich zivile Nutzung

Linke und Tierschutzpartei äußerten Bedenken, dass die Schonerbrigg künftig „militärisch“ genutzt werden könnte. Anstoß nimmt die Fraktion an einem Passus im Nutzungskonzept, demzufolge die „Greif“ auch für die Kadettenausbildung verwendet werden könne. Dies, so monierte Robert Gabel (Tierschutzpartei) würde dem Zweck des Zweimasters, ein ziviles Berufssegelschulschiff zu sein, entgegenstehen.

Ähnlich argumentierte auch Jörn Kasbohm (Linke). „Das Thema ist viel komplexer als Waffe auf dem Schiff oder Waffe nicht auf dem Schiff.“ Er erinnerte an die Diskussionen um die Bundeswehr an Schulen und die Forschung an öffentlichen Hochschulen für die Bundeswehr. Der Antrag von Linke/Tierschutz, ausschließlich eine zivile Nutzung der „Greif“ festzuschreiben, fand zwar auch in den Reihen von Grünen und SPD Zustimmung. Für eine Mehrheit reichte es aber nicht.

Von Martina Rathke