Greifswald

Das Horn tönt lang und laut über den Weihnachtsmarkt. Es signalisiert unverkennbar, dass eine neue Runde auf dem Autoscooter beginnt. Ein Auto setzt sich in Bewegung. Ein Vater mit seinem glucksenden Kind fährt eine einsame Runde. Es ist ein passendes Symbolbild für den Greifswalder Weihnachtsmarkt. Am Mittwoch wurden die Corona-Regeln angezogen. Auf Weihnachtsmärkten gilt seitdem 2G Plus. Besucher müssen geimpft oder genesen sein und dazu einen tagesaktuellen Schnelltests vorweisen können. Am Freitag kapituliert der Veranstalter des Schweriner Weihnachtsmarktes. Er wurde geschlossen. Die strengen Corona-Regeln seien nicht umsetzbar gewesen.

Und in Greifswald? Die Stimmung bei den Schaustellern ist schlecht. Ein Mitarbeiter an einem Glühweinstand erklärt, dass allein die Drohung nach schärferen Regeln die Gäste ferngehalten habe. Montag war noch ok, Dienstag dann schon schlecht. Seit Mittwoch bleiben die Gäste praktisch komplett weg. Kaum einer macht sich die Mühe, einen Testtermin zu machen, nur für den Weihnachtsmarkt. „Wie in einem Käfig fühlen wir uns. Die stehen am Zaun und lachen uns aus“, beschwert sich der Mitarbeiter, der lieber nicht seinen Namen sagen möchte. Nun wäre die Zeit, die Reißleine zu ziehen. Abbauen, Hilfsgelder auszahlen und den Winter vergessen.

Mit 2G war alles in Ordnung

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Sebastian Rathsack. Er betreibt unter anderem das traditionelle Karussell mitten auf dem Markt. „Selbst zum Familientag am Mittwoch ist kaum jemand gekommen“, erinnert er sich. Dabei waren die Schausteller auf dem Markt nach der Eröffnung optimistisch. Es gab Kritiker, die bereits 2G als Maßnahme zu hart fanden. Nur mit Impfnachweis oder dem Zertifikat, dass man genesen sei, erhielt man Zutritt. Die Sorge um ausbleibende Gäste war groß. Doch die Greifswalder belehrten Zweifler eines besseren. Eine Umfrage bei den Händlern, Glühweinverkäufern und Schaustellern zeigte, dass das erste Wochenende zwar nicht berauschend, aber ok war. Die Gäste nahmen das Konzept an, setzten sogar die Masken auf, als ab Samstag diese Pflicht dazu kam.

Schnelltestzentren in Greifswald Testzentrum Unimedizin „Alte Mensa“ Am Schießwall 1, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 11-19 Uhr und Sa. und So.: 9-17 Uhr www.medizin.uni.greifswald.de Tests mit und ohne Termin Sonderöffnungszeiten „Alte Mensa“ über die Feiertage: 24.12. 9-13 Uhr, 25.12. 9-13 Uhr, 26.12. 9-13 Uhr, 31.12. 9-13 Uhr, 01.01. geschlossen Testzentrum am Burger King Koitenhäger Landstraße 20, 17491 Greifswald Mo. bis Fr.: 8-18 Uhr, Sa. und So.: 9-18 Uhr Hinweis: Tests ohne Termin MMZ-Küchenstudio Am Koppelberg 19, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 6-17 Uhr und Sa.: 8-12 Uhr Tel. 03834 391090 Tests ohne Termin Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH mit mehreren Standorten Tests mit und ohne Termin Gützkower Landstraße 36-40, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 8-18 Uhr Tel. 03834 433000 Medigreif in der Pappelallee 1, 17489 Greifswald Mo., Di., Do. 8-18 Uhr und Mi., Fr.: 8-13 Uhr Tel. 03834 872475 Rigaer Straße 9, 17489 Greifswald im OEZ Mo., Di., Do. 8-18 Uhr Mi. und Fr.: 8-13 Uhr Tel. 03834 5139296 Der Sportclub An den Bäckerwiesen 5, 17489 Greifswald Mo. bis Do.: 8:30-20:30 Uhr, Fr.: 8:30-19:30 Uhr, Sa.: 9:30-13:00 Uhr und So.: 12:30-16:30 Uhr Tel. 03834 7713133 Tests mit und ohne Termin IMD Labor Greifswald Vitus-Bering-Straße 27a, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 9-17 Uhr Tel. 03834 81930 www.imd-greifswald.de Tests mit und ohne Termin Freizeitbad Greifswald Pappelallee 3-5, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr und Sa. und So.: 9:30-16 Uhr www.corona-testzentrum-greifswald.de Schnelltestzentren der WVG Makarenkostraße 46, 17489 Greifswald Mo. bis Sa. 8:00-12:00 Uhr, Mo. bis Fr. 13:00-18:00 Uhr und So.: 15:00-18:00 Uhr. Tests ohne Termin

„Wir verlieren jetzt gerade das Geld, das wir in den ersten Tagen verdient haben“, schimpft Rathsack. Er wünscht sich nun lieber ein schnelles Ende mit Schrecken, als den sprichwörtlichen Schrecken ohne Ende. Die Greifswalder Schausteller sind in einer verzwickten Situation. Die Politik räumt ihnen offiziell die Möglichkeit ein, Geld zu verdienen. Bauen sie ab, werden sie vertragsbrüchig. Allerdings machen sie auch so gerade ein Negativgeschäft.

Testkapazitäten in Greifswald hochgefahren

Während er erzählt, fahren zwei junge Mädchen in dem großen Karussell. Die Gästen kleckern nur vereinzelt auf den Markt. Offiziell gilt zu dem 2G Plus noch Maskenpflicht. Der ausbleibende Besucherstrom sorgt aber bereits dafür, dass man niemandem näher kommt, als es erlaubt wäre. Ein Problem ist zudem, dass allein die Drohung von schärferen Maßnahmen Gäste abschreckt. Auch Rathsack ist an dem Punkt angekommen, dass er lieber abbauen würde und Corona-Hilfen nehmen würde, als den Markt weiter offen zu halten. Ihn ärgert auch das lange hin und her im Vorfeld der Weihnachtszeit. „Wir haben hier tagelang aufgebaut, geschmückt und alles vorbereitet“, erinnert Rathsack.

Einige Märkte in Mecklenburg-Vorpommern wurden gar nicht erst eröffnet. Schlimmer war es nur in Neubrandenburg: Kaum 48 Stunden bliebt der Markt stehen, bevor die Entscheidung kam, dass er geschlossen wird. Auf dem Greifswalder Markt geht auch bereits das Gerücht, dass kommende Woche abgebaut wird. Bestätigen will und kann das jedoch niemand. Falls es in Greifswald soweit kommen sollte, hat Rathsack jedoch einen Wunsch: „Bitte ohne Schnee, damit wir alles trocken einpacken können.“

Von Philipp Schulz