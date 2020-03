Greifswald

Die Bürgerschaftsabgeordnete Grit Wuschek ist Opfer von offensichtlich politisch motivierten Schmierereien an ihrer Wohnung geworden. Unbekannte Täter klierten in der Nacht zum Donnerstag Hakenkreuze und „Nazi“-Schriftzüge an die Wohnungstür und die Hauswand. „Wir haben die Täter noch weglaufen hören, es muss vielleicht so gegen 1 Uhr gewesen sein“, so Wuschek. „Dann haben wir sofort die Polizei gerufen.“ Die Polizei bestätigte die Aufnahme einer Anzeige, die Ermittlungen liegen wegen der politischen Motivation beim Polizeipräsidium in Neubrandenburg.

Was ist der Grund für die Anschläge?

Grit Wuschek, die als parteilose Kandidatin in die Bürgerschaft gewählt wurde, hält einen Zusammenhang mit ihrem Engagement für die Würdigung Ernst-Moritz-Arndt für möglich. „Das einzige Mal, dass ich bisher als Nazi beschimpft wurde, war auf der 1. Mai Demonstration“, erinnert sie sich. Im Jahr 2018 war es dabei zu Auseinandersetzungen zwischen der Mahnwache der Initiative „Ernst-Moritz-Arndt-bleibt“ und einem linksgerichteten Demonstrationszug gekommen. Dabei fielen auch Worte wie „Nazischweine“.

Einige Menschen vermuten eher, die Motivation für so einen Anschlag liege in Äußerungen von Grit Wuschek auf der sozialen Plattform Facebook. „Sie müssen wissen, dass sich Frau Wuschek bei Facebook jüngst über die schreckliche Tat von Hanau geäußert hat, dabei Aussagen tätigte, die auf viele Menschen extrem relativierend wirkten“, schreibt Enrico Pohl an die OZ und die Arnst-Gesellschaft. „Mir persönlich drängt sich daher der Verdacht auf, dass die Schmierereien eher mit diesem jüngsten Post in Zusammenhang stehen als mit der 2018 vollzogenen Namensänderung unserer Universität.“ Die Aussagen die sie auf Facebook getroffen hätte, seien durch beruflichen Erfahrungen bedingt, sagt Wuschek. „Es ging mir darum, dass besser mit psychisch Kranken umgegangen wird, das hat ja nun gar nichts mit Nazitum zu tun.“

Auch CDU-Politiker klagen über Zerstörungen

Wuschek hat eine Zunahme des Linksextremismus in Greifswald beobachtet, man müsse deutlich gegen jede Art von Extremismus vorgehen, findet sie. „Der Ton ist rauer geworden, sowohl in der Bevölkerung als auch in den Sozialen Netzwerken.“ Die Tat löste unter anderen Mitgliedern der Bürgerschaft Bestürzung aus. Axel Hochschild von der CDU, mit der Fraktion Grit Wuschek eine Zählgemeinschaft bildet: „Ich war über Jahre selbst Betroffener und weiß, was das mit der Familie macht, wenn beispielsweise alle Scheiben von einem Auto eingeschmissen wurden, in dem sich ein Kindersitz befindet“, so Hochschild. Zwischen 30 bis 50 Anschläge seien in den vergangenen Jahren auf sein Haus sowie seine Fahrzeuge ausgeübt worden. „Der Staatsschutz hat ermittelt, aber leider ohne Erfolg.“ Auch linksorientierte Organisationen haben in der Vergangenheit traurige Erfahrungen mit Anschlägen machen müssen. Auf das Jugendzentrum Klex war im Januar ein Brandanschlag verübt worden, bei dem die Molotowcocktails aber nicht zündeten.

Erik von Malottki ( SPD) verurteilte den Anschlag aufs schärfste. „Ich habe die Bilder der Schmiererei auf Facebook gesehen. Das geht gar nicht! So etwas ist absolut zu verurteilen.“ Auch er berichtet von einer seiner Meinung nach wachsenden Polarisierung der Bevölkerung, gerade nach den Anschlägen von Hanau. „Ich denke, das betrift das ganze Land“, so von Malottki. „Und das macht mir große Sorge.“

