Greifswald: Schneller zum eigenen Grundstück

Greifswald

Der Traum vom eigenen Häuschen im Grünen ist bei Greifswaldern noch immer groß. Hunderte Familien sind allein bei der Hansestadt mit ihrer Suche nach einem Bauplatz gelistet. Doch genau daran mangelt es. Zwar hat die Stadtverwaltung eine Reihe von neuen Wohnvierteln in Vorbereitung. „Rechtskräftig ist aber nur der Bebauungsplan Nr. 13 Am Elisenpark“, räumt Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) ein. Das heiß, nur dort können Bauwillige ihren Traum vom eigenen Heim demnächst verwirklichen. Das gesamte Areal bietet Raum für 120 Ein- oder Zweifamilienhäuser. Hinzu kommen Bereiche, die für den Geschosswohnungsbau vorgesehen sind.

Für die Christdemokraten in der Greifswalder Bürgerschaft viel zu wenig und daher eine unbefriedigende Situation: „Wir müssen Wege finden, wie wir schneller zu bebaubaren Flächen kommen“, sagt Gerd-Martin Rappen. Deshalb regt die CDU-Fraktion an, „Bebauungspläne, die ein hohes Potenzial für die Schaffung von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern haben, zu beschleunigen und schneller zur Satzungsreife zu führen“.

B-Plan-Verfahren dauert zwei Jahre

Schneller zur Satzungsreife? Das hieße: schneller zum Baustart! „Ein Bebauungsplan ist ein gesetzlich gesteuertes Verfahren. Das können wir nicht verkürzen. Allein die umweltrechtlichen Bestimmungen erfordern einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr“, warnt Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser vor allzu großen Hoffnungen. Die 1990er-Jahre seien leider vorbei, in denen neue Wohnbaugebiete in Greifswald binnen eines Jahres entwickelt werden konnten. „Ein B-Plan-Verfahren unter zwei Jahren gibt es nicht mehr“, beerdigt deshalb auch Jeannette von Busse jedwede Illusion.

Rappen und seine Mitstreiter wollen sich davon nicht beirren lassen. In Greifswald fehlten im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser erhebliche Flächen, um den aktuellen und künftigen Bedarf zu decken. Im Gegensatz dazu sei der Bedarf an Mehrfamilienhäusern gut abgedeckt. Grundlage für diese Einschätzung bilde das einst von der Bürgerschaft beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2030+). Deshalb müsse nun geschaut werden, an welchen Stellschrauben gedreht werden könne, um Prozesse letztlich zu beschleunigen, argumentiert Rappen. Dabei sehe er auch die Bürgerschaft in der Pflicht, notwendige Beschlüsse nicht unnötig zu verzögern. Das Parlament ist nämlich mehrfach gefordert: Bevor so ein B-Plan die Satzungsreife erlangt, ist zunächst ein Aufstellungsbeschluss erforderlich. Nach der Beteiligung von Behörden und der Öffentlichkeit muss ein Auslegungsbeschluss gefasst werden, der erneut eine öffentliche Beteiligung nach sich zieht. Deutsches Baurecht ist umfänglich und frisst Zeit.

Familien suchen hochwertigen Wohnraum

Fakt aber ist: „Das Bedürfnis nach Wohneigentum in Greifswald ist da“, konstatiert die Baudezernentin. Dabei gehe es den Familien nicht nur um den Bau eigener vier Wände, sondern auch um Eigentumswohnungen als Altersvorsorge. „Ich denke, da tun wir als Stadt zu wenig“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir brauchen für Familien größere Wohnungen und wir brauchen vor allem auch qualitativ hochwertigen Wohnraum.“

Im Juni dieses Jahres begannen auf dem Areal Am Elisenpark die Erschließungsarbeiten. Quelle: Hansestadt Greifswald

Im neuen Wohngebiet Am Elisenpark, dessen Erschließung mit Versorgungsleitungen im Juni dieses Jahres begann, vermarktet die Hansestadt 64 Grundstücke. Davon sind gerade einmal 51 für Einfamilienhäuser vorgesehen. Das Areal umfasst insgesamt 22 Hektar, davon gehören große Teile der Hansestadt, aber auch Privatinvestoren haben hier Grundbesitz. Neben den genannten Wohnbauten sind des Weiteren fünf Parzellen für Stadtvillen mit jeweils zwei bis drei Wohneinheiten vorgesehen sowie acht Grundstücke für Mehrgeschosser, in denen sozialer und bezahlbarer Wohnraum entsteht. Wenn alles gut läuft, kann dort ab Frühjahr der erste Hochbau starten. Auch eine neue Kita ist geplant – der städtische Eigenbetrieb Hanse-Kinder will dort investieren.

Wohnbebauung zumindest geplant

Gern hätte die CDU gesehen, dass auch im neuen Wohnviertel Hafenstraße (B-Plan 55) Eigenheime entstehen. Doch der Drops ist gelutscht. Die politische Mehrheit im Parlament hat sich für Mehrfamilienhäuser starkgemacht. „Dort, wo vier Einfamilienhäuser entstanden wären, können künftig zehn Familien wohnen“, verteidigt Markus Münzenberg von den Grünen die getroffene Entscheidung. Insgesamt soll das Areal etwa 1000 Menschen ein neues Zuhause bieten. Allerdings: Der Baustart ist offen.

Mit den vorhandenen Ideen und Plänen habe Greifswald einen guten Plan, schnell und ohne bürokratische Hürden Wohnbauflächen zu entwickeln, zeigt sich Münzenberg überzeugt. In Schönwalde I und II etwa sollen mithilfe des Modellprojekts „Zukunft des Wohnens“ Flächen verdichtet werden, also weitere Häuser entstehen. Auch die Steinbeckervorstadt wird in den nächsten Jahren ihr Gesicht wandeln, neue Bewohner anziehen. Dazu hat die Bürgerschaft bereits einen Masterplan verabschiedet. Darüber hinaus gibt es weitere Bebauungspläne, die allerdings noch Verfahrensschritte durchlaufen müssen, dazu zählen etwa die B-Pläne Nr. 110 Südlich Chamissostraße und Nr. 118 Südlich Fontanestraße in der Stadtrandsiedlung.

Aufs Tempo drücken, um keine Abwanderung junger Familien aus Greifswald ins Umland zu riskieren: Im Bauausschuss gab es letztlich dafür eine Mehrheit. Wie genau dies aber aussehen soll, bleibt vorerst offen. Mitte Dezember positioniert sich die Bürgerschaft zu dem Problem.

Von Petra Hase