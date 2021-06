Greifswald: Schon 24 Wildschweine im Stadtgebiet geschossen

Greifswald

Während des OZ-Livetalks aus Greifswald im Rahmen der NØRD-Digitalmesse hat Greifswalds Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder klar Position zu der Wildschweinproblematik der Stadt bezogen.

Für ihn stelle das Schießen der Tiere eine klare Option dar, weswegen die Stadt bereits Konsequenzen gezogen habe. Fassbinder: „In den letzten Wochen sind über 24 Schweine im Stadtgebiet geschossen worden.“ Das sei durch zwei Förster der Stadt und in enger Sprache mit der Universität als Besitzer des Elisenhains und zuständigen Jagdgenossenschaften geschehen. Das Jagen im bewohnten Gebiet unterliegt strengen Auflagen und bedarf einer Sondergenehmigung durch die zuständige Behörde – in diesem Fall der Kreis.

Wildschweine in zweiter Generation in Greifswald

Die Probleme mit Wildschweinen im Greifswalder Stadtgebiet haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Herbst 2020 haben mehrere Bachen ihre Frischlinge in der Stadt geboren. Die Tiere kennen nur die Stadt als Lebensraum und sind bereits in der zweiten Generation Stadtschweine. Um diese Situation nicht zur Normalität werden zu lassen, hat die Stadtverwaltung bereits Anfang März einen 7-Punkte-Plan vorgelegt, der nach emotionalen Debatten Ende April von der Bürgerschaft abgesegnet wurde. Diese Legitimation sei wichtig gewesen, betonte Fassbinder im Rahmen des Livetalks.

Um so überraschender: Die Stadtverwaltung hatte schon kurz nach dem Beschluss, der eigentlich nur vorsah, die Maßnahmen zur Reduzierung des Wildschweinbestands zu prüfen und bei Machbarkeit umzusetzen, den ersten Abschluss. Fassbinder dazu deutlich: „Wir haben mit den Vorbereitungen bereits vor der Bürgerschaftssitzung begonnen.“

Geschossen wurde vor allem in Eldena

Die gute Nachricht: Aktuelle sieht es nicht so aus, als müsse eine Jagd im dicht bewohnten Gebiet stattfinden. Die anderen Maßnahmen, das Vergrämen und Stören der Tiere habe auch so Früchte getragen. „Im Moment haben wir keine Tiere mehr im Stadtpark“, so Fassbinder. Der Stadtpark befindet sich zwischen den Stadtteilen Schönwalde II und Ostseeviertel Parkseite. Hier leben viele Menschen. In dem Gebiet bis zum Gelände des BBW hatte sich mindestens eine Bache mit Frischlingen niedergelassen.

Die zwei Dutzend Abschüsse, die die Stadt bis jetzt verbuchen kann, fanden vor allem am Stadtrand in Richtung Elisenhain, Eldena und Bodden statt. Ob es sich bei den geschossenen Tieren in jedem Fall um Schweine aus der Stadt gehandelt habe, könne Fassbinder nicht mit letzter Gewissheit sagen. Auch wie viele Tiere noch getötet werden müssen, wollte der Oberbürgermeister nicht beantworten. „Es geht nicht darum, eine bestimmte Anzahl von Wildschweinen zu töten. Wir müssen den Tieren begreiflich machen, dass sie in Greifswald nicht sicher sind und deswegen nicht wiederkommen.“

Fassbinder: Verstehe die Angst der Menschen vollkommen

Er erklärte jedoch auch, dass er volles Verständnis für die Angst einiger Menschen habe. „Wenn sich die Tiere immer offener zeigen, ist es klar, dass Menschen sich bedroht und unwohl fühlen. Die Tiere können gefährlich werden, das ist keine Frage, so Fassbinder. Er sei selbst froh, dass in Greifswald und auch Deutschland noch nichts Schlimmeres passiert sei. In Greifswald wurde mindestens eine Joggerin von den Tieren überrascht, sie konnte jedoch unverletzt und mit einem Schrecken entkommen. Lauter werden jedoch die Beschwerden der Eldenaer über die unfreiwillig umgegrabenen Grundstücke.

Am Ende hilft nur ein Zaun

Hier hatte Fassbinder zunächst keine guten Nachrichten. „In diesen Fällen hilft es wirklich meist nur, das eigene Grundstück einzufrieden. Das haben wir auch mit dem Volksstadion gemacht und werden es mit anderen Grundstücken machen“, so der Oberbürgermeister. Vor Pfingsten hatten sich mehreren Eldenaer Anwohner beschwert. Wildschweinrotten on bis zu 40 Tieren würden in der Nacht die Grundstücke aufwühlen.

Wann das Wildschweinproblem gelöst sein wird, wollte Fassbinder nicht prognostizieren. Am 14. Juni steht er zunächst der Bürgerschaft Rede und Antwort.

Das Liveinterview war Teil des zweiten Digitalisierungskongresses NØRD in Mecklenburg-Vorpommern, der am Montag gestartet ist und noch bis zum 14. Juni läuft. Weitere Informationen zu dem Kongress gibt es auf www.digitalesmv.de/noerd

Von Philipp Schulz